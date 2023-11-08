許廷鏗為戶外聖誕騷減逾十磅 邀欣宜做嘉賓：佢仲未應承我

歌手許廷鏗(Alfred) 早前宣佈聖誕節期間將於假於西九竹翠公園舉行，首個戶外騷【SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ】許廷鏗LIVE 2023演唱會。日前Alfred推出新歌《一場同學》，MV獲好友鄭欣宜(Joyce)擔任女主角，不少歌迷都被二人深厚感情感動，並希望見他倆同台演出，他直言已邀請Joyce做嘉賓，「大家都掛住舞台上嘅Joyce啊！不過佢仲未應承我，你地見到佢都幫我追追佢！」

Alfred透露好友欣宜的狀況：「大家睇到佢演出都應該知道佢狀態真係好好，我地當日前拍足20個鐘，佢由朝到晚都一如以往咁專業同充滿正能量，令整個拍攝團隊都好歡樂！以我所知佢已經非常ready投入工作，好快大家會見到佢。作為朋友替佢開心，希望大家熱烈歡迎佢回歸！