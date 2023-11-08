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娛樂
2023-11-08 12:06:52

許廷鏗為戶外聖誕騷減逾十磅 邀欣宜做嘉賓：佢仲未應承我

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許廷鏗推出新歌《一場同學》，MV獲好友鄭欣宜(Joyce)擔任女主角。

許廷鏗推出新歌《一場同學》，MV獲好友鄭欣宜(Joyce)擔任女主角。

歌手許廷鏗(Alfred) 早前宣佈聖誕節期間將於假於西九竹翠公園舉行，首個戶外騷【SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ】許廷鏗LIVE 2023演唱會。日前Alfred推出新歌一場同學》，MV獲好友鄭欣宜(Joyce)擔任女主角，不少歌迷都被二人深厚感情感動，並希望見他倆同台演出，他直言已邀請Joyce做嘉賓，「大家都掛住舞台上嘅Joyce啊！不過佢仲未應承我，你地見到佢都幫我追追佢！」

Alfred透露好友欣宜的狀況：「大家睇到佢演出都應該知道佢狀態真係好好，我地當日前拍足20個鐘，佢由朝到晚都一如以往咁專業同充滿正能量，令整個拍攝團隊都好歡樂！以我所知佢已經非常ready投入工作，好快大家會見到佢。作為朋友替佢開心，希望大家熱烈歡迎佢回歸！

許廷鏗舉行「自導、自演」演唱會及聖誕市集，盼與樂迷歡度聖誕節。 許廷鏗新歌《一場同學》MV獲好友鄭欣宜擔任女主角。 許廷鏗早前推出新歌《一場同學》。 許廷鏗新歌《一場同學》MV獲好友鄭欣宜擔任女主角。 許廷鏗推出新歌《一場同學》。

邀Win Win & KC排舞

Alfred現已為演唱會健身、排舞及綵排，清減不少的他透露已減去十多磅：「outdoor show係自己一直好想挑戰嘅，需要嘅體力真係比室內場大好多，加上今次繼續有WinWinKC幫我排舞，佢地好有energy，所以我都要嚴陣以待。」體能準備之外，聲音都要開始進入狀態，所以Alfred每星期都會上唱歌堂，對於演唱會內容，他難掩興奮：「你地都知我係鍾意每場都有唔同歌單，所以要練好多歌啊，不過今次準備好多大家耳熟能詳嘅歌，到時一齊大合唱等我偷啲時間飲啖水！」

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完全無錫住荷包

他呼籲大家親身入場睇show，「淨係個台都已經超乎你所想，歌迷係好容易見到我嘅，落足本啊！自己做老闆係可以任性少少，完全無錫住自己個荷包，所以大家幫手買晒啲飛佢啦，哈哈！」除了籌備「自導、自演」演唱會，Alfred連聖誕市集的策劃亦親力親為，忙過不停，「成個演唱會同市集咩都關我事，甚至聖誕市集內啲檔攤，全部都係我自己親自挑選，所有都係我鍾意嘅衣食住行小店。市集每日show前都會開放，公眾免費入場，希望大家有個開心熱鬧嘅聖誕節！至於買飛入場嘅歌迷，建議早啲到，食買玩完就入場睇show，由入場到離開都充滿節日氣氛，當去旅行，唔好浪費咗個聖誕節。」

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