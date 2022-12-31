許廷鏗獨立發展後首開個唱 零距離與樂迷握手合照掀高潮

一連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》於昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行頭場演出，這次是許廷鏗(Alfred)獨立發展後首度舉行個唱。今次Alfred花盡心思去製作，並邀請了per se、吳林峰、鄧小巧、《全⺠造星4》的 WinWin及CK擔任嘉賓一同分享舞台。 Alfred本來一直在籌備全新專輯，而且打算舉行新碟發布會，碰巧遇上Star Hall的跨年檔期，結果一不做二不休，將發布會發大去做，演唱會中更貫徹了「in the round」的概念，以Catwalk配以圓形舞台的設計， 將Star Hall變成四面台，讓觀眾可以從不同角度欣賞Alfred的演出。既然當是新碟發布會發大去做，自然少不了獻唱新歌的環 節，Alfred特別構思了以劇場形式演繹即將收錄在新碟的作品，及由Alfred填詞的《良心發現》、《聆聽世界這分鐘》等。

在唱過一批新歌後，Alfred在台上有感而發道:「對於我嚟講，入咗行呢12年並唔容易，縱然大家會覺得許廷鏗嘅音樂仕途都好順利，但其實同大家一樣，尤其是呢兩年係非常唔容易。多謝你哋今日嘅出現，對於我同成個團隊好大鼓舞，今次喺Star Hall搞個4面台仲要係圓形舞台，以一個劇場形式去唱新歌，希望大家會喜歡我嘅新作。好多人問啲舊歌點呢? 所以後面嘅係娛賓嘅!」接著演唱會的下半部Alfred便大唱自出道以來的經典歌如《仁至義盡》、《痛醒》等，更與觀眾握手兼合照。

熱愛攝影 的Alfred，今次還特別推出了一次性菲林相機，並以未曝光的新歌歌詞作為設計圖樣，於現場發售，而昨晚 Alfred進行了一項創舉，邀請觀眾一起舉起相機及手機，以閃光燈拍照，為全場觀眾留下實在又難忘的睇Show新體驗。Alfred亦透露，今次演唱會將推出DVD，並呼籲大家曬相後將 照片send回給他，之後會揀選合適的在DVD內使用，實行與觀眾炮製私家回憶。