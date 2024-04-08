許廷鏗發布《多多指教》搞電車派對 自認老土堅持出碟預告衝出香港宣傳

許廷鏗(Alfred)日前舉辦新歌試聽會及簽名會，由中午2點簽到晚上九時，fans沿途各站上車見偶像，Alfred簽名都簽到手軟：「電車做新歌試聽會及簽名會，我之前好忍手唔幫fans簽名，因為想等到今日先簽名，可以喺電車度同大家傾吓計，我同歌迷之間似朋友多啲，所以呢日都會以親民為主。」

他更自爆今次「簽名會」爆蝦碌，他說︰「我本來準備咗十幾枝簽名筆，不過呢一刻應該仲喺我張床度！簽名會唔記得帶筆真係癲咗線，好彩我有個美麗嘅fans借咗枝筆比我，應該都頂到兩站嘅，不過都叫同事幫手去撲筆。」