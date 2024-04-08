許廷鏗發布《多多指教》搞電車派對 自認老土堅持出碟 預告衝出香港宣傳

許廷鏗(Alfred)日前舉辦新歌試聽會及簽名會，由中午2時簽到晚上9時，fans沿途各站上車見偶像，Alfred簽名都簽到手軟：「電車做新歌試聽會及簽名會，我之前好忍手唔幫fans簽名，因為想等到今日先簽名，可以喺電車度同大家傾吓計，我同歌迷之間似朋友多啲，所以呢日都會以親民為主。」
他更自爆今次「簽名會」爆蝦碌，他說︰「我本來準備咗十幾枝簽名筆，不過呢一刻應該仲喺我張床度！簽名會唔記得帶筆真係黐咗線，好彩我有個美麗嘅fans借咗枝筆俾我，應該都頂到兩個站嘅，不過都叫同事幫手去撲筆。」
計劃搞海外個唱？
Alfred新歌《多多指教》推出在即，亦宣佈即將海外宣傳：「廣東話有時頗限制，但如果令其他地方了解多啲廣東話，呢個講法有啲偉大，最想自己嘅音樂去到唔同嘅地方。」
Alfred笑言自己與fans沒距離，仲話自己不時「周圍去」，希望與大家貼近：「希望用自己嘅影響力比其他人聽到，所以好多時作品源自fans嘅DM，成為創作嘅養份。而出碟係因為自己『老餅』、『老派』，想要有實物喺手，我都當唱片係自己嘅卡片，不過張卡片嘅製作費好貴，只要有人買同想我簽名，所以都會製作。」他表示跟贊助品牌熟絡，碰巧對方電車有空檔，Alfred即時借用舉行互動簽名會，他表示這些活動可以跟fans直接溝通，從他們口中得知更多意見。提到去年年底的戶外個唱非常成功，今年會有些新想法，可能不會在香港舉行，屆時fans可能要跟他一齊出trip。