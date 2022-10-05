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娛樂
2022-10-05 14:32:18

許廷鏗與吳林峰情同兄弟互相扶持 聯手開騷請岑寧兒做嘉賓

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許廷鏗形容與吳林峰相處自在舒服，猶如一家人。 許廷鏗與吳林峰聯手開騷，以「家」為音樂會主題。

許廷鏗(Alfred)與吳林峰這對從網友變同台開騷的好兄弟，今年將延續「Bromance」情誼，宣布於1118日假灣仔會展聯手舉行《Music From Home 許廷鏗 X 吳林峰音樂會》，兩兄弟在音樂路上互相扶持，儼如家人相處，故以「家」為音樂會主題，更邀請到推出《Home is…》EP的岑寧兒擔任嘉賓，三位實力歌手破天荒聚頭，門票將於下周四(13日)公開發售。

Alfred看到吳林峰街頭Busking的網片時，想起初出道的自己。 吳林峰街頭Busking的演唱獲許廷鏗點名讚賞，開啟他踏入樂壇的第一步。 許廷鏗與吳林峰因音樂結緣。

一個私訊開始友誼

Alfred與吳林峰雖然不同時期出道，但幾年前因音樂而相遇，吳林峰重提當年得知Alfred一次在直播時點名提到自己，興奮得膽粗粗在Instagram私訊對方：「我當時真係好開心，即刻私訊Alfred多謝佢，佢仲讚我唱歌好聽。之後就咁樣開始傾偈，當時我好迷惘，佢畀咗好多鼓勵同方向我。」Alfred坦言初看到吳林峰街頭Busking的網片時，想起初出道的自己：「我對佢嘅表演好有印象，諗起啱啱入行嘅我，好自由自在，想唱咩就唱咩，唔使有任何商業考量。」Alfred形容與吳林峰相處自在舒服，猶如一家人，希望能在音樂會延伸家的感覺。

岑寧兒將探任許廷鏗和吳林峰演唱會嘉賓。 許廷鏗曾擔任吳林峰首個音樂會嘉賓。(資料圖片) 許廷鏗與吳林峰經常互相支持對方。

吳林峰：夢想成真

吳林峰於去年開騷邀請Alfred合唱後，一直希望能合作舉行音樂會：「我收到呢個消息時，簡直係夢想成真，立即搵吓有咩歌可以同Alfred一齊唱。加上我喺拎獎時都曾經多謝過佢，我希望可以喺呢個騷做到答謝Alfred嘅效果。」至於Alfred表示一直期待這個組合的出現：「好似冇乜機會喺大眾平台畀大家了解到我哋，講出嚟又太肉麻，反而依家用好音樂交代最合適。」

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