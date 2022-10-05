許廷鏗與吳林峰情同兄弟互相扶持 聯手開騷請岑寧兒做嘉賓

一個私訊開始友誼

Alfred與吳林峰雖然不同時期出道，但幾年前因音樂而相遇，吳林峰重提當年得知Alfred一次在直播時點名提到自己，興奮得膽粗粗在Instagram私訊對方：「我當時真係好開心，即刻私訊Alfred多謝佢，佢仲讚我唱歌好聽。之後就咁樣開始傾偈，當時我好迷惘，佢畀咗好多鼓勵同方向我。」Alfred坦言初看到吳林峰街頭Busking的網片時，想起初出道的自己：「我對佢嘅表演好有印象，諗起啱啱入行嘅我，好自由自在，想唱咩就唱咩，唔使有任何商業考量。」Alfred形容與吳林峰相處自在舒服，猶如一家人，希望能在音樂會延伸家的感覺。