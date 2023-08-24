許廷鏗被連爆𤓓事 鄧小巧擺謝茜嘉棚牙擺落口

由鄧小巧主持的網上音樂節目《Singaholic》第一集昨晚（22日）正式於冤枉娛樂YouTube Channel上架，顧名思義節目是一邊唱歌一邊飲cocktail，首集小巧便請來同是「巨聲幫」出身、相識十四年的好友許廷鏗（Alfred）任嘉賓，二人唱了多首歌曲，包括小巧新歌《瀟灑》、《微時》、《最壞事活多天》、《Say Something》、《原罪》、《空港》、《Never-never Land》、《可惜你是個人》、《荒廢之綠洲》及《大雄》。

節目一開始，小巧便解構節目名稱，「我又鍾意Sing啦，但我又唔可以叫自己做Alcoholic嘅……」話口未完Alfred便玩踢爆，「你係呀，你睇吓你拍個節目，側邊……」然後便指着旁邊的酒吧setting，原來節目知道小巧喜歡喝酒，便特別請來一名調酒師為歌手們調酒，認真有心思，「同事問我鍾意飲乜嘢酒，我都list咗四、五杯出嚟，飲啖先開始。」

隨後Alfred笑問為何請他任首集嘉賓，「係咪因為我幫你整完牙，所以你請我做第一集嘉賓當回禮。」一提到牙齒便立即觸動小巧神經，決定爆料︰「嗰陣佢俾咗個牙套我漂牙，我帶咗番加拿大，我帶咗下面嗰個，perfect fit！但一帶上面嗰個，棚牙唔係我㗎喎！哈哈！個牙套唔係我㗎，係邊個㗎呢？係謝茜嘉㗎！哈哈哈！然後我攞咗個模出嚟，原來謝茜嘉棚牙係咁㗎！你幾認識一個人你都唔會將佢棚牙擺喺你個牙度，但係我將謝茜嘉棚牙擺咗喺我度。」期間，Alfred已經笑到喘不過氣來，然才說：「放心，佢未帶過嘅嗰陣時，新嘅。」