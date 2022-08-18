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娛樂
2022-08-18 17:00:48

許廷鏗預告出新專輯 自爆陷中年危機

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許廷鏗去年自組公司，轉眼快將一年。

許廷鏗去年自組公司，轉眼快將一年。

許廷鏗(Alfred)去年宣布自組公司，並首推黑膠碟，出名勤力的他已為下一專輯做準備。近兩個月他除了忙於錄歌及籌備新碟外，還要出席不少公司活動，早前他應咖啡店之邀擔任年度晚會嘉賓，連唱多首歌曲，令全場high爆，不少人紛紛要求他盡快開騷。

許廷鏗連續兩個月的帖文都頗負面。

許廷鏗連續兩個月的帖文都頗負面。

許廷鏗早前出席公司周年晚會，不少人促他盡快開騷。

許廷鏗早前出席公司周年晚會，不少人促他盡快開騷。

新碟漸見曙光

Alfred做事向來認真，他曾表示為了追求到完美很易迫自己到牆角，也會迫到身邊的人喘不過氣來，因此過去一、兩個月他的IG帖文不時放負，近日也亦借 一行禪師的著作自我安慰。不過，隨住作品逐步完成，他亦開始重拾笑容，除了自嘲肥仔之外，亦談及新作的進展︰「近日一直埋頭苦幹，準備新歌曲新專輯大膽地作了新嘗試參與不同創作部為做好音樂而不斷突破滿足感同成功感都好大創作過程遇到的新挑戰令我探索到更多可能。」

許廷鏗對於被指變肥仔，他直認並謂︰「如果知我點樣食法，其實我算keep得好。」

許廷鏗對於被指變肥仔，他直認並謂︰「如果知我點樣食法，其實我算keep得好。」

許廷鏗日前與Marf及CK見面。

許廷鏗日前與Marf及CK見面。

三十而立感困惑

早前許廷鏗在藍奕邦的網上節目提到，他去到三十多歲的關口，覺得自己不再是小朋友，要為自己的人生負責，認為自己要努力在這個行業達到一定的成就，因而給了自己很多壓力。藍奕邦以過來人身份表示很明白Alfred現時的心境，因為別人眼中可能不覺得你付的二百分努力是甚麼，但自己就會覺得這樣才可對得住自己。

《青春頌》係傷感歌？

藍奕邦自言大Alfred十年，當時寫《青春頌》的時候便是Alfred的年紀，而這首歌其實並不是由美好的角度去寫，而Alfred坦言現在再唱《青春頌》有另一種體會，而自己也有好幾個晚上因為這隻歌而有動力走下去。

許廷鏗表示踏入三十多歲的年紀，有很多困惑。

許廷鏗表示踏入三十多歲的年紀，有很多困惑。

許廷鏗的新歌快將派台。

許廷鏗的新歌快將派台。

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