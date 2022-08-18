許廷鏗預告出新專輯 自爆陷中年危機

許廷鏗(Alfred)去年宣布自組公司，並首推黑膠碟，出名勤力的他已為下一專輯做準備。近兩個月他除了忙於錄歌及籌備新碟外，還要出席不少公司活動，早前他應咖啡店之邀擔任年度晚會嘉賓，連唱多首歌曲，令全場high爆，不少人紛紛要求他盡快開騷。

Alfred做事向來認真，他曾表示為了追求到完美很易迫自己到牆角，也會迫到身邊的人喘不過氣來，因此過去一、兩個月他的IG帖文不時放負，近日也亦借 一行禪師的著作自我安慰。不過，隨住作品逐步完成，他亦開始重拾笑容，除了自嘲肥仔之外，亦談及新作的進展︰「近日一直埋頭苦幹，準備新歌曲新專輯，大膽地作了新嘗試，參與不同創作部分。為做好音樂而不斷突破，滿足感同成功感都好大，創作過程遇到的新挑戰，令我探索到更多可能性。」

許廷鏗對於被指變肥仔，他直認並謂︰「如果知我點樣食法，其實我算keep得好。」

三十而立感困惑

早前許廷鏗在藍奕邦的網上節目提到，他去到三十多歲的關口，覺得自己不再是小朋友，要為自己的人生負責，認為自己要努力在這個行業達到一定的成就，因而給了自己很多壓力。藍奕邦以過來人身份表示很明白Alfred現時的心境，因為別人眼中可能不覺得你付的二百分努力是甚麼，但自己就會覺得這樣才可對得住自己。

《青春頌》係傷感歌？

藍奕邦自言大Alfred十年，當時寫《青春頌》的時候便是Alfred的年紀，而這首歌其實並不是由美好的角度去寫，而Alfred坦言現在再唱《青春頌》有另一種體會，而自己也有好幾個晚上因為這隻歌而有動力走下去。