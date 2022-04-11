許廷鏗黑膠碟特別版開售 連出107帖文被IG禁發文

許廷鏗首張黑膠唱片將於月底開賣，他表示今次只會推出1231張，而為了呼應返新碟《2021》，入面將有366隻特別版會用遊戲方式供歌迷搶購。今日他的公司「自許紀錄」出PO表示要搶得自己心儀號碼的黑膠碟，便要寫下「點解會想買到呢個數字」，而帖文獲得最多like者便會收到確認留言，而其中有20個編號是不能預購，「人生第一次出黑膠都只係有良心地留起20隻，即係有超過9成半嘅貨都留返俾大家買㗎，所以有20個編碼係無得預購，caption會寫明留起咗，但你地想照留言都可以，可能感動到老闆讓俾你呢。」

玩法禁絕炒買 許廷鏗表示這個玩法是希望大家玩得開心買得放心，防止炒賣，令到大家可以用公平的方式買得到心儀數碼，如有部份號碼未有人留言，則會自動跌落餘下的865隻公開發售名單之中。有網民就表示這種玩法非常刺激，亦有網民留言希望許廷鏗公開留起的20隻的原因，同時也會嘗試留言同他搶過。