許廷鏗 彭秀慧勉勵年輕人珍惜機會 宣揚預防HPV勿讓生命留下遺憾

許廷鏗（Alfred）與導演彭秀慧（Kearen）因ViuTV節目《全民造星》結下星級導師緣份，他們曾為不少年輕追夢的年輕人指點迷津，不過生活中總有很多意料之外的事，令追夢之路困難重重。兩人最近就以另一姿態勉勵年輕人珍惜機會，宣揚預防HPV的重要性，寄語不能讓生命留下遺憾。

正在密鑼緊鼓準備演唱會的Alfred，不禁勾起自己唱歌的初衷，回憶當年的《青春頌》寄語大家珍惜當下，趁年輕多去嘗試不同挑戰。直至今年的《有今生沒來世》，提到人生花盡力氣來實現承諾，但遇上生命無常，結局總會超出估計。由挑戰到承諾是人生成長過程，是對待自己及對身邊人的態度，Alfred希望可以讓聽眾產生共鳴，及早部署、及早預防，讓生命不要留下遺憾。

彭秀慧上個月完成音樂劇場「回憶的香港」之演出，其執導的電影《阿媽有咗第二個》目前在港澳票房已衝破4000萬。今次教育短片她重拾「教」的身份，勉勵年輕人無論做任何事都需要用心做，因機會十分難得，正如第一次參與「造星」做導師，見到很多年輕人為追夢而努力，但同時亦意識到身體健康的重要。 雖然努力不一定成功，但不努力就一定不成功，兩位亦藉此提醒大眾，生命無常，要及時預防HPV，預防癌症，令自己無悔。