許志安全新單曲《不枉》 眼淚洗刷感受後以歌聲面對傷痛

許志安繼《人與人之間》推出全新單曲《不枉》，是加盟環球唱片後推出的第二首作品。《不枉》由林若寧填詞，劉志遠編曲、Alvin Leong監製，而作曲人則是首次合作的小林製歌。

許志安分享，這首歌對他有重大意義，他說：「這是充滿正面想法的一首歌，首歌對我意義很大。每個人面對過去都有不同想法，但最重要是能夠振作站起來，向前看繼續前行。雖然要得到這份力量需要一點時間，但我覺得正如歌詞最後一句所說，『你只要流淚過同樣可抹乾／再不怕往後看』，透過眼淚去洗刷自己的感受。」人生充滿着不同挑戰與關口，許志安與填詞人林若寧討論歌曲的方向，一開始就決定了以「眼淚」作題材，但後來安仔覺得「不枉」感覺更正面，他說：「雖然眼淚能夠直接表達感受，但『不枉』感覺更正面，人生數十年中，有很多事情匆匆就溜過，來不及感受。有時候回望過往，好好的尊重自己，去感受以往的情緒是值得的，因為人生只有一次，可以做到的就是用正面的態度跟自己說不枉。」他續說：「這段時間大家都面對着不同難題，希望有一天，如果大家經歷低潮時，有機會聽到這首歌，可以有振作的力量，我認為這是歌者最重要做的事。」