許志安剝牙對人生有感悟 自覺以前做人太執著

許志安（ Andy Hui）去年加盟環球唱片，先後推出新歌《人與人之間》、《不枉》以及日前新鮮上架的全新作品《與自己和解》。安仔近日藉著新歌《與自己和解》面世之時，日前在尖沙咀（7號）舉行《ONGOING新歌發佈會》，跟現場過百歌迷共渡一個溫馨而感動的黃昏聚會。

在發佈會上，精神奕奕的安仔跟樂隊成員一同出場，首先帶來4首別有意思的舊作《一千次日落》、《星河感覺》、《心靈相通》和《苦中作樂》，安仔表示今次不止是一個新歌發佈會，更希望藉著一些自己和歌迷都喜歡的心水作品，為大家帶來美好回憶，像他在唱《星河感覺》時都特別感動，現場歌迷也被氣氛帶動，大叫「好掛住你呀，安仔」、「由細聽你大」、「幾時開演唱會呀」，更有歌迷帶著孩子一同來支持安仔。

安仔自覺以前太 執著 在重溫回憶後，安仔亦一口氣唱出加盟環球後發表的新歌，包括《人與人之間》、《不枉》及《與自己和解》，並跟大家分享自己的人生感受。說到全新歌曲《與自己和解》時，他感慨稱每個人在面對人生起伏時，最好的面對方法，便是從中如何對自己了解更多。 安仔說道：「以前我會為一些事情同工作特別搏命，但隨住人生愈沉澱，愈明白到有乜嘢事同人先係最重要。」他又提起一件往事：「十幾年前，我係一個騷上，因為唱錯一個音，之後匿係廁所幾個鐘唔肯出來，而家知道做人唔可以成日咁執著，要搵到方法去面對自己，先可以向前行，向前望。」