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娛樂
2023-10-08 20:50:37

許志安剝牙對人生有感悟 自覺以前做人太執著

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許志安舉行《ONGOING新歌發佈會》。

許志安（ Andy Hui）去年加盟環球唱片，先後推出新歌《人與人之間》、《不枉》以及日前新鮮上架的全新作品《與自己和解》。安仔近日藉著新歌《與自己和解》面世之時，日前在尖沙咀（7號）舉行《ONGOING新歌發佈會》，跟現場過百歌迷共渡一個溫馨而感動的黃昏聚會。

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許志安跟過百歌迷共渡一個溫馨而感動的黃昏聚會。

在發佈會上，精神奕奕的安仔跟樂隊成員一同出場，首先帶來4首別有意思的舊作《一千次日落》、《星河感覺》、《心靈相通》和《苦中作樂》，安仔表示今次不止是一個新歌發佈會，更希望藉著一些自己和歌迷都喜歡的心水作品，為大家帶來美好回憶，像他在唱《星河感覺》時都特別感動，現場歌迷也被氣氛帶動，大叫「好掛住你呀，安仔」、「由細聽你大」、「幾時開演唱會呀」，更有歌迷帶著孩子一同來支持安仔。

許志安先唱出4首別有意思的舊作。

安仔自覺以前太執著

在重溫回憶後，安仔亦一口氣唱出加盟環球後發表的新歌，包括《人與人之間》、《不枉》及《與自己和解》，並跟大家分享自己的人生感受。說到全新歌曲《與自己和解》時，他感慨稱每個人在面對人生起伏時，最好的面對方法，便是從中如何對自己了解更多。

安仔說道：「以前我會為一些事情同工作特別搏命，但隨住人生愈沉澱，愈明白到有乜嘢事同人先係最重要。」他又提起一件往事：「十幾年前，我係一個騷上，因為唱錯一個音，之後匿係廁所幾個鐘唔肯出來，而家知道做人唔可以成日咁執著，要搵到方法去面對自己，先可以向前行，向前望。」

 

許志安說︰「應該好好去感受人生有乜嘢對自己先係最重要。」

感受人生

安仔又特別講到，原來他上台前，剛找牙醫脫去了智慧齒，並因此得到一個啟發：「我本來打算係發佈會後先去剝牙，最後都係在演出前剝咗，以前自己好易有負面想法，譬如剝咗牙又會擔心會唔會面腫，不過由此就得到一個啟示，就係人生好多事其實係計劃唔到，應該好好去感受人生有乜嘢對自己先係最重要。」

在跟大家傾訴了心底話後，安仔帶來輕快舊作《日落旅館》，以及曾在 1993 年歌迷會唱過的《雨後陽光》，全場 Fans隨即一同站起來大合唱，場面熱鬧而動人。之後安仔叫大家坐下來，用心傾聽兩首深情金曲，包括《心血》及《一丁點》，當大家沉醉在經典旋律中後，安仔最後唱出勵志作品《前程錦繡》，作為送給歌迷的祝福，大家依依不捨，安仔跟樂隊成員在工作人員帶領下，來個全場大合照，這次《ONGOING 新歌發佈會》圓滿結束。

 

 

許志安近日剝掉智慧齒。

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