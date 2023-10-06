許志安新作《與自己和解》 陳奕迅作曲監製：學習誠實面對自己

許志安(安仔)將於今晚推出全新單曲《與自己和解》，新歌由陳奕迅(Eason)作曲並與Jerald聯合監製、小克填詞。原來安仔在公布加入簽約加入環球之前，已私下跟Eason分享繼續唱歌的喜悅，Eason想創作一首歌為他慶祝，「我是幻想自己投入他的角色，人生經歷了一些事，得到了一些經驗和體會，然後又想與人重新分享。經歷了人生一段時間，到了這個階段，應該要誠實面對自己。這首歌不單是在寫他，其實這首歌的題材很Universal，是每個人都適合，要實誠面對自己。」首次跟Eason合作，安仔有不少新體會，「他教我用一種方法錄音 - 唱歌給自己聽，我以往都有用這種技巧，通常頭幾take錄音感情都是最真實和不修飾。」《與自己和解》MV將於今晚(6日) 8時上架。
找情緒出口 以講心事的方式錄音
今次，Eason更為安仔擔任Vocal Producer，他與Jernald想安仔拋開所有設定、面具、包裝，以最誠實去講這件心事，Eason專注在安仔的情感傳達上，Jerald則著重在音樂上的設計與鋪排，以簡約和簡單的編曲，讓安仔以講心事的形式呈現這首歌。小克分享，「兒童很直接表達情緒，笑便笑哭便哭；成年人卻因為各種原因把情緒抑壓，有些難過沒表露，也有些傷痛沒處理，釀成情緒問題，加上外在環境的影響，久而久之，變成一種倦怠，生活慢慢變得毫無意義。這首歌希望大家誠實地去尋找痛苦的根源，對鏡自問生活想怎麼過，最重要是，讓所有情緒找到出口，原諒世界，最後原諒自己。」
面對抑壓內心的掙扎
《與自己和解》MV故事圍繞每個人也面對着不同的問題、困難甚至壓力，但往往不太懂得面對，抑或會選擇逃避。MV概念希望從不同角色的年齡層面人物帶入，包括是小朋友(學業)、小丑(夢想)、西裝男(工作)、成年女士(病困)，每人也有內心的掙扎及抑壓。安仔 一開始是以第三身角度，身處在一個房間，靜待各人進入。這個房間四處空無一物，只是在中央有一張椅子及一塊鏡，幾位人物從一條旋轉樓梯走進這個房間中，這條旋轉樓梯代表了每個人走進內心世界的一條通道。各人坐下對著鏡子，開始嘗試面對自己的問題，而安仔從鏡後看著每人，如何從中對自己的抒發而得到解脫，重新踏出這個房間……其實安仔一早已走進自己的內心世界，只是一直未有勇氣，終於看著每人的離開，他最終也坐下面對，最後也走出了這房間。