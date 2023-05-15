許志安洛杉磯開騷 全場燈海唱《世紀末煙花》搞到眼濕濕

安仔打頭陣為大家送上《Remember Me》（電影《玩轉極樂園》主題曲），然後一口氣唱出首首經典作品及兩首新歌。適逢演唱會臨近母親節，安仔特意苦練了BEYOND的《真的愛你》在台上自彈自唱送給現場樂迷。另一亮點是安仔在encore部份唱出《世紀末煙花》時，台下樂迷自發打開手機燈形成一片燈海，安仔被場面所感動哽咽。

完騷後安仔接受訪問，被問到今次開演唱會的感受，他感謝大家為他留下難忘的回憶：「今次洛杉磯站好開心，大家送咗特別的回憶及畫面給我！我也有送一份禮物給大家，就是我特意練習了《真的愛你》自彈自唱，我聽到他們很開心，有一種互相關心，很溫暖的感覺，這是一個很難忘的畫面。」

安仔難忘燈海的畫面，他說：「唱《世紀末煙花》的時候，他們打開了手機燈，逐個打開慢慢變成全場都是，讓我感覺漫天煙花在綻放，這是他們送給我的畫面，感動到我都唱不了。」