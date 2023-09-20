許恩怡赴大馬拍新戲演懷孕少女 自製角色人格分類指標助入戲

《搖籃凡世》是一部關懷女性議題的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位在這處工作的女性，日以繼夜地發揮「母性」天職，成為挽救初生嬰兒的搖籃手，但是她們過往卻同樣承受過性別不公的傷害。

學講馬來西亞口音

Natalie日前已抵達馬來西亞準備電影拍攝的工作，提到接拍這部電影，Natalie直言也有一定難度，不過遇到前輩級的袁富華與Fish，她希望可從中偷師，她說：「Ben哥同Fish都係好好嘅前輩，我好尊敬佢哋，好期待喺佢哋身上學到嘢，呢幾日都有觀察吓Fish工作，見到佢喺每一項工作、細節上都好投入落去，好值得學習。」電影中Natalie飾演一個懷孕少女，經歷她從未經歷過的歧視與欺凌，但她為角色做足功課，她說：「我係做一個懷孕三個月嘅少女，呢個少女經歷咗好多嘢，遇到好多男人嘅唔尊重，對佢好唔公平，所以心裏面有好多怨恨，導演叫我演嘅時候眼神都要充滿一種怨恨。其實戲入面同Fish好多對手戲，一邊要同Fish表現得好親密，另一邊廂要有一種怨恨喺度，加上喺戲入面嘅經歷我係從來未接觸過、內心係好沉重嘅，所以要代入去係有啲難度。」為了今次角色的挑戰，Natalie除私下跟導演研究，了解角色背景，她更度身訂造了一個角色的MBTI（人格分類指標），她說：「我創作咗呢個角色嘅MBTI，咁樣我對佢嘅性格會熟啲，我講說話嘅語氣、表情、姿態都會好影響到嘅，我會練熟啲對白，就算唔係我嘅都會讀熟佢，因為今次要講馬來西亞口音嘅廣東話，劇組好好，錄咗音畀我每一日可以練習。」至於將要在馬來西亞度中秋節，Natalie笑言昨天首次品嚐榴槤的美味，中秋節會在當地吃榴槤月餅度過。

《搖籃凡世》故事講述麗心（廖子好飾）在棄嬰保護艙任職多年，内心似乎隱藏著說不出的愧疚。每到夜闌人静，她熬夜守著那扇艙門，挽抱隨時可能被送來的初生嬰兒。她每晚呵護著、哼着搖籃曲，將嬰兒護送到醫院，成了孩子們的一夜「母親」。某夜，兩度意外懷孕的學院生小曼（許恩怡飾）悄悄登門來求助：「如果第二次墮胎，我會死嗎？」麗心被眼前的迷茫女生一問，揪出心底痛楚經歷，於心不忍下，一心想說服小曼留住胎兒，最後決意陪伴追尋孩子的父親。