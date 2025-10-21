許恩怡赴首爾出席「光影浪潮」香港電影巡迴影展 收「情信」遇熱情粉絲示愛

許恩怡（Natalie）日前獲文化體育及旅遊局文創產業發展處邀請，到韓國首爾出席第四屆「光影浪潮：香港電影新動力」香港電影巡迴影展首爾站，為影展擔任開幕嘉賓，同場還有《爸爸》演員蘇文濤、《武替道》導演梁冠堯和梁冠舜，以及《香港四徑大步走》導演Robin Lee。

Natalie主演的香港電影《久別重逢》與《無名指》均在這次「光影浪潮」中放映，她先後跟導演梁禮彥和孔令政出席放映後的分享會，與在場約300名韓國電影人及觀眾交流。

首次到韓國首爾的Natalie順道體驗了當地的文化氣息，四出遊逛並品嚐地道美食，Natalie說：「我哋去咗三清洞，係一個韓國傳統地方，環境好舒服，仲食咗一餐傳統美食，出面好多我最鍾意嘅柿子樹，之後喺附近行咗一圈，好平靜，好有韓劇嘅感覺，令我全程覺得自己喺K-drama入面。當然我都買咗護膚品，好彩行李冇乜多餘空間，阻止我買太多，哈哈。」而這趟旅程最難忘的莫過於一班喜歡香港電影的觀眾，Natalie說：「韓國嘅觀眾睇戲好細心，我哋今次兩個分享環節都延長咗時間，因為實在太多嘢傾，但係依然感覺到眨下眼就過咗去，希望下次可以再返嚟，可以同大家傾耐啲。」會後一班粉絲更追到Natlalie身邊，禮貌地要求合照、索簽名，有人更親手寫「情信」，信中末端更以中文寫上「我愛你」，Natalie受寵若驚：「感覺真係好神奇！有一位朋友同我講佢睇咗我5部電影，首先係喺釜山睇《女孩不平凡》嘅首映，之後第二日睇咗《他年她日》，然後呢次在首爾連續咗《久別重逢》、《無名指》同《贖夢》，韓國嘅粉絲讓我哋整個團隊感覺到哪裡都被受歡迎，佢哋好溫柔、好amazing！佢哋仲會接受我好爛嘅幾句韓文，真係好鼓勵呀！哈哈！有幾位粉絲都分享咗首爾嘅美食，可惜我哋只待幾天，下次一定要去試試。」