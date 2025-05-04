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娛樂
2025-05-04 08:20:43

許恩怡首赴意大利出席電影節 《久別重逢》獲觀眾熱烈支持感動嚇呆

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許恩怡首赴意大利，代表《久別重逢》出席每年一度的遠東電影節。

許恩怡首赴意大利，代表《久別重逢》出席每年一度的遠東電影節。

於意大利北部小鎮烏甸尼舉行的遠東電影節（Udine Far East Film Festival）已圓滿結束，今年電影節有多部港片參與，包括《爸爸》、《虎毒不》、《焚城》等，其中《久別重逢》亦屬亮點之一，許恩怡（Natalie）與導演梁禮彥代表出席，二人於當地連踩逾10場活動、放映會跟座談會，宣揚香港電影。

許恩怡與導演梁禮彥出席當地逾10場活動，宣揚香港電影。 這次是Natalie首次到意大利。

這次電影節，不少香港影壇生力軍參與，Natalie與梁導演同樣是首次踏足遠東電影節，此行深深受到當地熱愛香港電影的觀眾感動，Natalie說：「喺電影放映嗰日係喺一個劇院入面睇，係有三層樓咁高嘅一個劇院，聲音效果各樣都係好震撼，加上第一次同梁導演參加電影節，感覺係十分之期待！我專登留意外國嘅觀眾睇字幕時候嘅反應，因為我知道佢哋會好細心咁睇，發現原來觀眾係完全投入到同捕捉到戲入面嘅感覺同意思，完咗之後大家拍掌兩分鐘，我係未試過，真係驚訝到呆咗，企喺度都唔知畀咩反應好，感覺好夢幻，好唔真實。今次嚟到真係好值得！」她續說：「電影節嘅觀眾真係好熱情，佢哋唔止鍾意電影，仲係好鍾意香港電影，喺呢個時候電影市道嘅狀況，好多人都係太樂觀，但係嚟到意大利呢度遇到一班咁熱愛香港電影嘅觀眾，真係好大嘅鼓勵，同時亦都改變咗我嘅心態，佢哋係一群陌生嘅人，就連喺街上遇到佢哋，都會好主動去同我講支持，真係好希望香港電影可以去到世界唔同地方，嚟緊我會去台北、紐約嘅電影節，透過呢部電影介紹香港呢個地方、分享廣東話呢種語言、文化等等，帶住香港故事畀大家認識，係好珍貴嘅經驗。」

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這次是Natalie首度踏足意大利，的姐姐也專誠從英國飛到意大利陪伴，Natalie說：「我家姐都有同我一齊，認識我工作同電影嘅團隊，感覺係大家去到邊個地方，電影都可以將大家connect埋一齊。呢度嘅天氣好好，每一處地方都好似畫咁靚，我哋仲日日都食gelatotiramisu，好開心！」

《久別重逢》成為電影節的一大亮點，主演許恩怡與導演梁禮彥代表出席。 《久別重逢》成為電影節的一大亮點，主演許恩怡與導演梁禮彥代表出席。

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