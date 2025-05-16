許文軒貼內地爆紅小生合照 原來二人參加同屆新秀

娛樂新聞男主播許文軒（Edmond）入行多年，絕對是主持界的老手，日䏌，他在社交網突晒出與紅透半邊天陳偉霆( William) 的合照，相中見二人搭晒膊頭，感情甚好，網民都奇怪為何二人咁老友，原來許文軒與陳偉霆早在22年前已經結緣。



許文軒主持節目多年，但其實他是參加2003年全球華人新秀歌唱大賽出身，當年同屆參賽者還有陳偉霆（William），二人因此而結成為好友。許文軒日前在社交網大曬合照，並寫道︰「真係約都冇咁啱！冇諗過食食吓飯，有一個好耐冇見，但識咗22年嘅老朋友突然坐咗落嚟，嗰吓完全反應唔嚟，仲嚇咗一嘢！咁多年，原來大家都冇乜點變！我估都冇乜人知道我同陳偉霆識咗好耐，其實我哋係參加同一屆新秀，當年佢代表香港，我就代表悉尼！就係咁就過咗22年，好好珍惜相遇嘅時刻！」網民都紛紛留言表示：「真係估你唔到」更大讚二人保養得宜，依然後生。