許紹雄今日生忌女兒許惠菁發文悼念 保留父親社交平台延續「歡喜」精神

許紹雄於上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享年76歲。相隔8天，今日(11月4日)是其生忌，其愛女許惠菁(Charmaine)在社交平台發文悼念，分享兒時與父親慶生的合照，以及一段許紹雄開工的短片，Charmaine形容「呢幾日好唔真實」，對於爸爸已不在身邊，她表示，「就當你去左開工，B組ready！」為了延續「歡喜」的精神，將會保留父親的社交平台，繼續分享生前點滴。

許惠菁分享了一段短片，片中她問父親：「夠鐘開工未？你今日開邊組？」許紹雄答道：「B組！」Charmaine寫道，「爸爸… 今日係你生忌，呢幾日好唔真實，願你依家自由自在，安心去需要去嘅地方，我就當你去左開工，B組ready!」她亦感謝各方的慰問，「好感恩除咗親友對我哋一家人嘅愛同支持，仲有好多我唔認識嘅朋友對我哋嘅慰問，原諒我未能一一道謝，但每個關心都銘記於心 。」最後她表示，「爸爸所有社交平台都會被保留，繼續與大家分享佢嘅點滴，延續「歡喜」的精神。life will never be the same without you, but I’ll do my best to be strong because of you. i miss you and love you endlessly.(沒有你，生命不再一樣；因為你，我會盡力堅強，永遠掛念和愛你)」