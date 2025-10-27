許紹雄傳病危｜家族背景猛料 月初為囡囡下廚好精神

現年76歲的許紹雄，家族背景相當猛料，祖先是廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤是慈禧太后的契仔，而姑婆許廣平是魯迅的妻子，身世顯赫，衣食無憂。他的叔公許崇智是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校。許紹雄爸爸開金鋪，曾有報道指有指許紹雄身家早已過億，為圈中隱形富豪，但平日打扮樸素。
揸Benz返工
許紹雄於1971年報讀第一期TVB電視藝員訓練班入行，同班同學有甘國亮、蘇杏璇等。在剛入行時因為經常揸Benz返工而獲得「Benz雄」的稱號。
許紹雄與新加坡籍太太龍嬿而於1992年結婚，及後太太以49歲高齡誕下愛女許惠菁（Charmaine）。龍嬿而的家族背景亦很猛料，許紹雄一家人到訪順德清暉園遊，當時他在社交網曬出合照，並透露清暉園是太太外家祖業。
曾一到移居新加坡
許紹雄於2018年退休，並斥逾2300萬港元在新加坡購買一幢面積約4,000平方呎的6房豪宅過着退休生活。前年因為愛女許惠菁跟隨丈夫在香港定居，夫妻二人亦決定回流香港，父女更經常在逾千呎的複式豪宅拍攝YouTube影片。
最後一次露面
許紹雄與女兒在上星期才在社交網推出最新的片段，而對上一次露面，是本月初中秋節，女兒許惠菁更在社交網分享照片，見他跟羅樂林、陳寶儀等老友一起吃飯過節，依然醒神。此外，10月初亦見到許紹雄與女兒一齊下廚的影片，未見有任何異樣。
在今年初，許紹雄與溫碧霞現身《萬千星輝頒獎典禮2024》一齊頒獎，當時許紹雄在台上還轉數極快，全程笑住狂窒溫碧霞，卻引人誤會，其後他說︰「其實我係一心想搞下氣氛，唔好意思，真係有咩得失咗佢，要同佢講聲對唔住！」當時許紹雄仍十分精神，還似乎比平時更加長肉，亦是他最後一次公開露面。