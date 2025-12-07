許紹雄女兒發文悼念父親 不點名批評某人洩喪禮細節

人稱「Benz雄」的許紹雄於上月28日在養和醫院病逝，多位圈中人出席其喪禮送別Benz雄。他的女兒許惠菁貼出一張自己與爸爸的卡通圖片，並以中、英文寫下父親離世後的感受。 她寫道︰「一眨眼便一個月了… 衷心感謝我哋嘅親人、好朋友同TVB，為爸爸籌劃了一個簡單而莊嚴嘅告別儀式。雖然仍然好難接受呢份突然其來嘅傷痛，但我哋會努力重新站起來。」

尊重的沉默比曝光更有力量 BenZ雄的喪禮雖然是閉門舉行，但家屬特別安排公祭時段，讓公眾人士可以表達悼念。對於閉門進行的部份，她寫道︰「大部份來賓都非常尊重在葬禮的閉門儀式- 期間唔錄影、唔影相、唔將閉門儀式分享出去，呢份真心同尊重，我哋衷心感激。遺憾係，部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！尊重的沉默比曝光更有力量。」最後她再向爸爸道別：「爸爸，安息吧。我哋好掛住你，你永遠都被深愛一一此時此刻，直至永遠。」

錢翰群已發短訊向家屬致歉 翻看當時的報道，新加坡男星錢翰群事後接受新加坡媒體訪問，詳盡描述喪禮細節，大談香港與新加坡的喪禮習俗差異。他亦提到許紹雄的繼子的悼詞內容，並稱被對方的內容觸動落淚。當他被問到許紹雄的家屬狀況時，他更引用家屬在喪禮上的說話作為答案。 此外，同日與他一同出席的還有當地的前議員李美花，李美花與錢翰群在門外拍照時，李美花面露笑容曾被網民批評不尊重場合。在許惠菁發文斥責後，錢翰群急忙解釋：「只希望讓大家知道『歡喜哥』是這麼好的一個人」並已發短訊向家屬致歉。