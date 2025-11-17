許紹雄設靈｜女兒許惠菁哽咽受訪以父親為榮 遺憾未夠時間孝順(有片)

許紹雄生前人緣極佳，獲圈裡圈外有不少好友送上花牌花圈致哀，包括香港警務處和入境處、古天樂、成龍、許濤﹑曾志偉﹑黃子華﹑周潤發﹑林俊傑﹑鄭裕玲、吳彥祖、劉青雲和郭藹明、林峯、、苑瓊丹、宣萱、梁詠琪、錢嘉樂、蘇永康、第一期訓練班全體同學等；陳小春和應采兒﹑劉德華﹑吳君如﹑關寶慧﹑鍾澍佳﹑楊千嬅和丁子高﹑黎姿﹑鄭少秋﹑薛家燕﹑邵美琪﹑阮兆祥等亦有致送花圈。喪禮於下午4時許開放予公眾人士進場悼念。

許紹雄家人於下午2時許到場打點，神情哀傷。許紹雄的遺照曝光相中的Benz雄戴著眼鏡微笑，身穿裇衫外套。靈堂內佈滿花牌和花圈，牌扁寫著「永遠懷念」，愛妻鳯子、獨生女許惠菁和繼子許俊貽的心形花圈放在正中央，愛妻鳳子送的花圈寫上「愛夫紹雄 永記恩情」，一對子女則以「親愛的父親 永遠懷念」致哀，祭文布則寫上「昊靝罔極」。契女佘詩曼的花牌放在許紹雄遺照附近當眼處，寫上「老豆千古 永遠懷念」。場內有4部電視播放許紹雄演藝生平的片段，包括獲頒最佳男配角、最受歡迎角色等獎項，以及曾參演劇集的照片和演員合照，讓致際人士緬懷悼念。

憶父親 100%投入

許紹雄女兒許惠菁在靈堂外接受媒體訪問表示感謝各位送Benz雄最後一程，忍不住眼泛淚光，「我應承咗爸爸會代替佢，照顧媽咪同埋屋企人。爸爸亦都係，我好引以為榮嘅一個爸爸，佢教咗我好多人生道理，好似我好記得佢同我講過，佢拍《新紮師兄》嘅時候，其實一個月裏面係經歷咗我爺爺、嫲嫲，同埋佢姐夫嘅離去，但佢冇麻煩過任何同事，冇停過廠，佢呢種負責任嘅精神，同埋佢好多其他好好嘅優點，我都會記住，所以我都會繼續工作，繼續好好地咁生活。處理好爸爸啲嘢之後，我會100%咁樣投入返之前嘅工，好好咁照顧屋企人，同埋好好生活。」

父女拍片補兒時遺憾(有片)

許惠菁坦言言父親離世很不真實，跟大家一樣感震驚，家人仍需時間平復心情，「情緒而家一時一時啦，我哋都仲接受緊。」問到父親可有甚麼遺言或陪葬品，她表示「在心中」，保持私隱不便透露，但不會刪除父親的社交帳號，她說：「知道大家仲想睇爸爸拍過嘅嘢。多多少少仲有其他片段，等處理好晒所有嘢，再同大家分享。」對於未圓爸爸抱孫夢，她哽咽道：「的確係一個遺憾，爸爸好有愛、負責任咁照顧咁我好多年，係個遺憾，唔夠時間俾我孝順佢。」她感激父親向來尊重她各種決定，對許紹雄待人處事的真誠和照顥，引以為榮。近年父女不時共同拍片，亦算是彌補童年遺憾：「我細個時爸爸忙住做嘢，依家大家一齊拍片，好珍貴，算係彌補返以前嘅一啲時間。」