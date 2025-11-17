許紹雄設靈｜女兒許惠菁哽咽受訪以父親為榮 預告持續更新社交網

許紹雄（Benz雄）今年10月28日不敵癌魔於醫院安詳辭世，享年76歲。喪禮今日（17/11）於大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行，翌日（18/11）上午則舉行大殮儀式隨即出殯。其家人早前公布下午4時至5時，開放予向這位德藝兼備的作最後致敬。

許紹雄生前人緣極佳 許紹雄家人於下午2時許到場打點，神情哀傷，靈堂內佈滿花牌，橫扁寫著「永遠懷念」，其中佘詩曼的花牌放在許紹雄遺照附近，內掛著一塊寫著「昊靝罔極」的祭文布，作為女兒許惠菁和女婿俊貽向父親的最後致敬。場內有4部電視播放許紹雄演藝生平的片段，包括獲頒最佳男配角、最受歡迎角色等獎項，以及曾參演劇集的照片和演員合照。 許紹雄生前人緣極佳，獲不少圈中好友送上花牌，包括有古天樂、成龍、林峯、鄭裕玲、吳彥祖、苑瓊丹、宣萱、錢嘉樂、蘇永康、第一期訓練班全體同學等。下午4時許開始有公眾人士陸續進場悼念。

對父親離世感到不真實 許紹雄女兒許惠菁在靈堂外接受媒體訪問表示感謝各位送Benz雄最後一程，之後她哽咽續說答應了父親要照顧媽媽和家人，會以父親為榮。她憶述當年父親曾面對許多有關生離死別的事情，仍然保持專業的態度去工作。被問到自身與母親的情緒，她坦言還需要時間接受，指父親一向是低調的人。 許惠菁表示父親的社交帳號並不會刪除，她說：「知道大家仲想睇爸爸拍過嘅嘢。多多少少仲有其他片段，等處理好晒所有嘢，再同大家分享。」面對父親突然離世，她感到很不真實，亦相信各位聽到這個消息也很震驚。她續說：「呢個都係一個遺憾，爸爸好有愛、負責任咁照顧咁我好多年，係個遺憾，唔夠時間俾我孝順佢。」她感激父親非常尊重她一切的決定，欣賞他對人十分真誠，並表示：「我細個時爸爸忙住做嘢，依家大家一齊拍片，好珍貴，算係彌補返以前嘅一啲時間。」