許紹雄設靈｜黃宗澤佘詩曼黃子華到場致哀送別Benz雄

許紹雄（Benz雄）於上月28日不敵癌魔世，享年76歲。喪禮今日（17/11）於大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行。許紹雄生前人緣極佳，不少圈中人都親自到靈堂送別前輩好友。關禮傑、韓馬利、林子善在2時許到場，4時55分開始，黃宗澤、譚俊彥、黃子華、佘詩曼、駱應鈞、李國麟、陳志健、邱禮濤、麥長青、黎耀祥、張子豐、王菲、梁家樹、杜琪峯、森美、關寶慧、苗僑偉和戚美珍、彭懷安、鍾澍佳、黃浩然、張家輝、文偉鴻、黃日華、蕭正楠、黃翠如、劉江、謝寧和丈夫、康華、陳榮峻陸續到場。 其間黃宗澤和譚俊彥、杜琪峯、黃子華逗留約1小時離開，並沒有接受訪問。

苗僑偉離去時受訪，一度哽咽，對於許紹雄離世感痛心，他指許紹雄將病情收得很密，上一次見面是在對方家中吃飯，他自言跟大家同日知道消息，已即時趕住醫院探訪「最後一日喺醫院，好痛，好心痛……」他從訓練班畢業，逾40年與對方多次合作，兩人亦曾在《使徒行者》合作，他形容許紹雄為人開心，跟他合作無壓力，「呢幾年好多合作太多回憶，好痛心。佢個人好瀟灑，睇得好化，冇特別要求冇唔開心，連自己病咗咁耐都冇同人講，喺彌留先見佢，好遺憾。」他續指其女兒去年才結奼婚，好應該開心享福，他哽咽道，「太突然，佢應該係可以繼續享受家庭歡樂個女，女婿都乖同聽話，走得太快。」