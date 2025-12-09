許紹雄遺孀受訪揭真正死因 Benz雄由不適到離世僅半個月時間

許紹雄(Benz雄)於10月28日離世，享年76歲。Benz雄是新加坡永久居民，其遺孀龍嬿而與女兒許惠菁返回新加坡處理許紹雄後事，並與新加坡傳媒人紅姑茶聚及受訪，除了談及Benz雄的死因、她們的心情外，更表達了對喪禮細節被外外洩的不滿。

按時吃藥複診 Benz雄曾接受港台訪問，透露自己在去年9月發現自己有腎癌，並聽從醫生建議進行手術割除腫瘤。當Benz雄入院傳出後，一度有指他是肺癌入院，未幾再有消息指他是因腎癌引發多重器官衰竭離世。龍嬿而指Benz雄接受手術後，僅留醫兩、三天便出院，狀態良好，形容對方是一個「非常乖的病人，聽從醫生囑咐，按時吃藥、複診，從不拖延。」女兒亦指今年中秋節，父親亦無任何異樣，精神不錯。

半月不用便撒手人寰 然而，去到今年10月中，許紹雄因身體感不適入院，經檢查後才知癌細胞擴散到肺部，當下令全家人都感到簡直晴天霹靂。龍嬿而歎息：「他因癌症擴散，加上身體受細菌感染，引發多重器官衰竭。」她在丈夫彌留的兩天，有數十位圈中好友放下工作，趕到醫院見最後一面，並稱︰「有些藝人好友緊緊地守在歡喜哥病榻旁邊，直至半夜。」 龍嬿而坦言丈夫也沒有想到自己走得那麼快，所以沒有留下任何遺言，並指全家人的心像被撕裂般痛，「我整個腦袋都是空的，你知嗎？完全被挖空的感覺，我已經完全懵了。」許惠菁表示未能接受事實，「我們還是無法接受他已經不在的事實，即使是拍照，也下意識會預一個空位給他。」

不滿被出賣 對於喪禮細節外洩，她們大感不滿和憤慨，龍嬿而斥新加坡男星錢翰群做事沒分寸，感覺被出賣。她說︰「我們都對他很好，他怎麼能將追思會內容外洩？我被他傷得好深，我真的很痛心。」她指當天出席追思會的藝人不少，但他們全都三緘其口，「不管內容有多正面，背後透露別人隱私就已經有100個不對。很多藝人朋友都有接受傳媒訪問，他們只談與歡喜哥的友誼或工作之交往，只有錢翰群『特別深入報道』！」 許惠菁亦表示非常不開心，「對我父親來說，他（指錢翰群）這麼做少了基本的尊重，還連累我哥哥，他平時根本不曝光，而且追思悼文是家屬與先人之間的關系和感情，是一種私人的剖白，怎麼能夠拿這種事公開報道！」龍嬿而坦言事後有聯絡對方，並向錢翰群身邊的人表達不滿。