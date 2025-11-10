許紹雄離世前最後訪問曝光 自揭去年患癌已切除腎臟

許紹雄(Benz雄)於上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享年76歲。原來他於早前在港台電視31節目《醫生與你—講飲講食講健康II》中，已大方透露去年患腎癌，並已進行腎臟切除手術。向來性格豁達的他，並沒有因此影響心情。節目將於明天11日首播。

發現腫瘤 幸未擴散

節目首集嘉賓是剛離世的「綠葉王」Benz 哥許紹雄，以及港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授葉逸軒。該集以「豉油」作為食材主題，廚師Andy炮製一道「焦糖醬油朱古力布朗尼，味道新奇，令Benz哥一度只顧吃甜品，而沒閒對談。當主持鄭萃雯提到腎病的話題時，一向豁達開朗的Benz哥，大方透露自己患腎癌的經歷。「那已是去年的事。」Benz哥道。「某日我發現小便顏色很深，起初還以為自己太熱氣，可是過了兩星期情況也沒改善。當時我茫無頭緒。」

話到這兒他忍不住發揮風趣幽默的本色笑言：「我唯一的缺點就是『聽女人話』！哈哈！太太叮囑我必須要去認真檢查一下，那我要照做吧。」他續道：「檢查過後，醫生發現我小便有血，嚇了我一大跳！後來檢查發現我其中一邊腎臟出現陰影，再進一步檢查後，原來是腫瘤。」他慶幸當時癌細胞沒有擴散到其他地方，所以接受醫生的建議，進行腎臟切除手術。