許紹雄離世｜喪禮11.17設靈 帛金全數捐助予兒童癌病基金延續善心

許紹雄(Benz雄)於本月二十八日凌晨因癌症引致器官多重機能衰竭離世。Benz雄女兒的社交平台頭像已轉為黑色，以示哀悼父親離去。家屬今日發訃聞，表示將於11月17日在大圍寶福紀念館設靈，翌日早上舉行大殮儀式，隨即出殯，靈柩奉移火化。

Benz雄的太太在訃聞寫到︰「先夫為人豁達開朗，樂善好施，廣結善緣，聲譽素著，深為親友所敬重。親屬友好雖萬分悲痛不捨，然念及先夫囑託，願眾親友懷思往昔，銘記昔日相聚之溫情歲月。今以平和安然之心，向先夫致以最後敬意。」她表示家人將會根據Benz雄的遺願，喪事從簡，並以行善為念，將所收帛金全數捐助予 「兒童癌病基金」，盼化悲慟為關懷，延續其仁心慈念，為年幼生命燃點新希望。