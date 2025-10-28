許紹雄離世｜家族背景猛料 月初為囡囡下廚好精神

現年76歲的許紹雄，家族背景相當猛料，祖先是廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤是慈禧太后的契仔，而姑婆許廣平是魯迅的妻子，身世顯赫，衣食無憂。他的叔公許崇智是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校。許紹雄爸爸開金鋪，曾有報道指有指許紹雄身家早已過億，為圈中隱形富豪，但平日打扮樸素。

揸 Benz返工 許紹雄於1971年報讀第一期TVB電視藝員訓練班入行，同班同學有甘國亮、蘇杏璇等。在剛入行時因為經常揸Benz返工而獲得「Benz雄」的稱號。 許紹雄與新加坡籍太太龍嬿而於1992年結婚，及後太太以49歲高齡誕下愛女許惠菁（Charmaine）。龍嬿而的家族背景亦很猛料，許紹雄一家人到訪順德清暉園遊，當時他在社交網曬出合照，並透露清暉園是太太外家祖業。