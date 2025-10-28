許紹雄離世｜群星發文悼念 鬥氣冤家江美儀：永遠懷念你的笑容

郭晉安與許紹雄多次合作，兩人在《阿旺新傳》及《戇夫成龍》中同樣令觀眾深刻。今日，郭晉安發文悼念老拍檔，並寫：「最喜歡你在新紮師兄演（舅父東）的角色。入行之後！稱呼你做Benz，感覺怪怪的！之後同你合作稱呼過你做阿爹！ 阿爸！瑞哥、陳sir等等…… 到最後最鍾意都係叫你Benz ! Benz個名會留在無數無數的觀眾心裏面！多謝你！為我們帶來無數無數的歡樂！我愛你。」

洪卓立第一部電影

曾於2009與許紹雄合作電影《很想和你在一起》的洪卓立，他上載一張與衛詩雅及許紹雄的劇照，電影中，許紹雄飾演衛詩雅爸爸，洪卓立寫道：「《很想和你在一起》是我入行的第一部電影，當時什麼都不會，每天都很緊張想演好一些，雖然在戲裏你看不到我，但我們有好幾場對手戲至今都很深刻，也許你當時感覺到我們的緊張，每次未開始拍或者停機，你就會瘋狂放笑彈，讓我們放鬆起來，謝謝你Benz哥 一路好走。」

關寶慧到醫院道別

關寶慧昨日亦有趕到醫院見許紹雄最後一面，她在社交網發文說：「實在有太多太多太多回憶……. 好朋友、好前輩、好演員、好搭檔、好老公、好爸爸！有你開工的現場，永遠是笑聲不斷。你做過我嘅老公，也做過我嘅老竇！還記得我們因為拍戲，而向對方改了一個同樣的花名，每次見面一講就笑！實在有太多太多太多要講……..不過沒關係，昨天已和你道別了，知道你是收到我講什麼的，是嗎？也相信下世可以再同你講！願你帶着這些好s , 去一個更好嘅地方， 你要知道自己永遠都是被寵愛的一個！」

鄭紹康早前約見面

「天下第一關」鄭紹康則表示：「我們在今年 9 月 25 日拍了這張照片，這是他第一次參加我的活動，也是最後一次，聽到這個消息非常難過，我們都會想念 Benz Gor，我們真正尊敬的偉大演員和父親，將永遠記得他的笑容和笑聲）」而謝東閔則發文說：「Benz哥，遲啲再見，以後我會袋返穩證件㗎啦，永遠記得跟你拍戲開心的日子。」