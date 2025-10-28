許紹雄離世｜ 與黃子華合資補習社 不忍對方蝕錢講大話勸退股：係我自己夾硬食咗佢

許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，於今日（28日)凌晨2:30 安詳離世，終年76歲。昨日（27日）家人及不少圈中好友先後趕到醫院見面，當中，黃子華在下午5時多亦趕到醫院。黃子華與許紹雄合作過多套劇集，二人更曾經是生意拍檔，合夥開補習社，不過開業後卻蝕本，許紹雄不忍好友蝕錢，於是講大話買回對方股份。

黃子華與許紹雄先後合作過《奸人堅》、《絕代商驕》、《My盛Lady》等劇集，二人因此而成為好友，其後更曾在2007年在銅鑼灣開補習社，主攻許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）一樣在新加坡國際學校讀書的學生，許紹雄去年接受訪問透露：「當時啱啱同子華喺大陸開個劇，大家傾吓傾吓，我話喂，不如夾份一齊開間補習學校啦，佢又冇所謂，出錢，佢唔會Involve任何嘢。」他續指本以為補習社會賺錢，誰知銅鑼灣貴租，加上從新加坡邀請老師過來，要包食宿費用昂貴，開支很大。

作大話叫子華退股

至於補習社由許太主理，許太為保持質素堅持小班教學，一對二，或最多一對五教學，最終生意蝕四年才收支平衡。而早於開業大半年，許紹雄不忍要好友黃子華蝕錢，更向對方作了一個大話叫他退股：「我話有個家長想一齊做，不如你賣咗你嗰份畀佢，我唔好意思，你又叫人投資，其實『有個家長』係假嘅，係我自己夾硬食咗佢。」直至2016年，許紹雄見女兒已經上大學，他又不想太太辛苦，於是決定把補習社關閉，雖然生意令黃子華蝕，但亦無損二人的友情，多年來一直保持友好關係。