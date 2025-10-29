許紹雄離世｜黃智賢痛失識逾30年好友 蔣祖曼憶去年Benz雄精神奕奕拍劇

蔣祖曼與黃賢智昨日(28日）出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》，二人均有劇集明年播出，包括他們一齊拍的《武林》。他們透露雙方在《武林》的造型都非常突破，黃賢智稱自己為劇集瘋狂操肌也好，都不及蔣祖曼像垃圾婆的造型勁，形容對方「真係醜到一個點。」

在節目巡禮上，大會播出《正義女神》的預告片，雖然只是播出佘詩曼在法院內的樣子，但最後彈出參演名單上有蔣祖曼及Benz雄的名字。蔣祖曼指當時對方精神仍好好，不見對方有任何異樣。她透露在該劇雙方的對手戲有一、兩場，很可惜以後再沒機會跟他合作。她又指只要有Benz雄的地方，片場都會好歡樂，是一位很好、照顧後輩的人。