許紹雄離世｜黃智賢痛失識逾30年好友 蔣祖曼憶去年Benz雄精神奕奕拍劇

蔣祖曼與黃賢智昨日(28日）出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》，二人均有劇集明年播出，包括他們一齊拍的《武林》。他們透露雙方在《武林》的造型都非常突破，黃賢智稱自己為劇集瘋狂操肌也好，都不及蔣祖曼像垃圾婆的造型勁，形容對方「真係醜到一個點。」
在節目巡禮上，大會播出《正義女神》的預告片，雖然只是播出佘詩曼在法院內的樣子，但最後彈出參演名單上有蔣祖曼及Benz雄的名字。蔣祖曼指當時對方精神仍好好，不見對方有任何異樣。她透露在該劇雙方的對手戲有一、兩場，很可惜以後再沒機會跟他合作。她又指只要有Benz雄的地方，片場都會好歡樂，是一位很好、照顧後輩的人。
黃智賢跟Benz雄相識超過30年，形容對方既是他的前輩，又是好朋友，坦言「消息對我嚟講係突然」，他非常難過。他表示當自己收到電話去醫院探望Benz雄時，心情很難過，見到對方的太太時，大家都哭了出來。他說：「成個娛樂圈失去一個不可取代亦不可多得的前輩」。
他透露一個月前曾跟對方通過電話，當時未察覺到嚴重性，知道對方的身體出了狀況，所以自己有介紹一些補充劑給他吃，好讓他舒服一些。他說：「算係幾急，好心痛。」
他表示自己初入行時，覺得Benz雄是一個大哥哥，他會帶大家參加不同類型的活動。「我細細個，佢已經叫我叉燒包，叫到依家，佢真係睇住我大。我哋合作唔算太多，最深刻係拍《鐵探》。Benz難能可貴嘅地方係陪住大家成長，佢橫跨好多代，我哋嘅爸爸媽媽、我哋呢一代，到後生一代都好鍾意佢。娛樂圈無咗呢一種咁難能可貴嘅演員，我覺得心痛同可惜。」