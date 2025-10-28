許紹雄離世｜2016年訪問重溫 與佘詩曼數度演父女 談家事有笑有淚（有片）

佘詩曼(阿佘)和許紹雄(Benz雄)三度演父女，二人戲裡戲外都感情深厚。2016年，二人為電影版《使徒行者》接受《am730》訪問。他們當時大談與家人相處的點滴片段，有笑有淚。 以下是2016年部份訪問內容：

佘詩曼(阿佘)和許紹雄(Benz雄)，前者是TVB兩屆視后，後者亦曾奪傑出演員和最佳男配角，兩人都演過不少深受觀眾歡迎的角色，不乏高收視劇集；要延續角色與劇集的人氣，除了開拍續集之外，將電視劇搬上大銀幕，已不是新鮮事。去年（2015年）上映的電影版《十月初五的月光》，讓祝君好(阿佘飾)與初哥哥(張智霖飾)得以在15年後於澳門舊地再續前緣，本月上映的電影版《使徒行者》，雖沒有「爆Seed」(林峯飾)，在徇眾要求下，巧妙地令已死去的覃歡喜(歡喜哥)復活，與契女丁小嘉(釘姐)上演驚心動魄的死別後重逢，鏡頭前，釘姐(佘詩曼飾)與歡喜哥(許紹雄飾)情同親父女，鏡頭外，作為女兒的阿佘和為人父親的Benz雄，大談與家人相處的點滴片段，有笑有淚。

從亡父談到母親 阿佘自97年加入大台以來，演過逾30齣電視劇，跟Benz雄多次合作，阿佘說：「我倆演父女已很有默契。」原來阿佘的英文名(Charmaine)跟Benz雄的女兒相同，兩人戲裡戲外均甚有父女緣，幼年喪父的阿佘坦言：「我也渴望有個像他一樣的爹哋，所以很多事情都會問他意見。」電影裡的契爺失而復得，現實裡，阿佘可會經常掛念亡父？「沒有，當時我年紀太細(5歲)，而且爸爸經常外出公幹，腦海沒留下太多回憶。」 她只記得父親離世當晚，母親接電話後，便擁著祖母痛哭，旁人說父親死了，她卻不明所以，也沒太大的情緒反應，「我只見媽媽常在半夜哭，我還問她『是否爹哋不在，所以驚？不如我陪你一齊瞓？』自此，我便與媽媽一起睡，直至18歲往外國讀書，每晚睡前會傾談學校生活，我倆關係很close！」阿佘自言遺傳了母親的樂觀性格，推動她在娛樂圈勇往直前，深信只要肯試肯做，世上沒甚麼不可能。



家人共處 錢買不到 Benz雄被阿佘視為萬能的「顧問爹哋」，查實他與新加坡籍太太也曾為女兒的學業，陷於進退兩難的局面。2003年，許太帶著女兒回港定居，順理成章入讀跟隨新加坡課程的國際學校，「學校的數學課程比香港高兩級，女兒升小三後，便開始追不上，母女日日家嘈屋閉。」當年，許太四處找熟悉新加坡課程的老師為女兒補習數學，卻苦尋不果，夫婦萌起開補習社之念，「大概也不只是女兒才要補習，應該很多同學仔也需要，於是便特地從新加坡請來補習老師，天真地以為搞那些補習學校會賺錢，原來要交租又要提供住宿，開支很大，蝕了4年才收支平衡！」 雖然沒能打造「補習天王」，如意算盤亦打不響，但看著女兒和同學們成績進步，老闆娘許太又得到很多家長的答謝，Benz雄會心微笑，「如果當年我跟著她倆定居新加坡，我無戲拍就要做乞丐，若是我獨自留港，父女便可能要分隔兩地，雖然補習社賺錢不多，但賺到家人的相處時間，這是有錢也買不到，女兒的成長階段很重要。」

命懸一線 母親最重要 在為父者Benz雄眼中，阿佘是不折不扣的孝順女，「她是家庭的黃大仙，有求必應，很照顧家人。」阿佘回應道：「屋企人嘛！他們一直照顧我，我覺得這是個循環，有說『若要人怎樣待你，也要怎樣待人』，當她們慢慢衰老，我有能力，應該要照顧他們。」縱偶有感擔子不輕，但回想母親眠乾睡濕地照顧自己，現在所作的也不算甚麼，「爸爸離世時，媽媽仍懷著未出世的弟弟，她獨力照顧我們三兄弟姊妹，還要面對很沉重的心理打擊，很吃力，但她從沒埋怨一句，很堅強，亦沒喊過半句辛苦，即使我工作幾辛苦也不及她。」 不過，阿佘卻自評未達滿分，「有次媽媽因肺部問題，要在夏威夷接受大手術，我拍戲(2006年的《東方之珠》)還有兩星期才殺青，記得當時我在北京，接到電話，知道她心臟曾經停頓且沒有呼吸，卻仍要上台領獎，連哭也不可以，心情很複雜，忍著的眼淚都由鼻流出來。」幸好吉人自有天相，佘媽媽在幾日後甦醒過來，「失之復得」的經驗，促使阿佘更珍惜與母親相處的時間，「事後，我決定每年暑假也不會拍戲，飛去夏威夷陪她，現在她留港與我同住，可以有更多時間陪她！」

