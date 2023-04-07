許芷熒宣布今胎陀仔湊成「好」字︰感恩上天賜我一個前世愛人

現年34歲的2011年港姐季軍許芷熒（Whitney），2019年與圈外男友Alex於結婚，翌年便誕下囡囡Kayli Jane（馮寶寶），Whitney其後淡出幕前，專心相夫教女 ，轉眼間馮寶寶已經3歲，日前Whitney在社交平台宣布再度懷孕喜訊。Whitney今日在社交平台揭曉胎兒性別的短片，片中見佗B 6個月的Whitney四肢依然纖瘦，她刺破氣球，並興奮宣布今胎是男B，成功湊成一個「好」。
老公木無表情有原因？
Whitney寫道︰「之前post了part 1，等大家猜猜是男還是女。很多人說，看老公的表情，一定是女孩子吧，因為表情並不興奮，但其實只是因為我們已經做了好幾次Gender Reveal，所以，老公樣子已經麻木了。而女兒一直說想要個妹妹，所以做第二次gender reveal 時，問她是男還是女，她依然猜是女孩。其實老公在生大女兒之前，的確很希望有個兒子，但有了大女兒之後，老公真的覺得女兒很好，對爸爸又嗲又癡情又孝順，所以今胎無論是男生或女生都一樣開心。但也感恩上天賜給我們一個好字，賜我一個前世愛人。」她續指：「有些人問為何做幾次gender reveal，是因為家人多，所以分開幾次做。做這次gender reveal的時候，肚子5個月大，還有少少腰，現在6個月大，已經沒有腰了。」