許芷熒宣布今胎陀仔湊成「好」字︰感恩上天賜我一個前世愛人

老公木無表情有原因？

Whitney寫道︰「之前post了part 1，等大家猜猜是男還是女。很多人說，看老公的表情，一定是女孩子吧，因為表情並不興奮，但其實只是因為我們已經做了好幾次Gender Reveal，所以，老公樣子已經麻木了。而女兒一直說想要個妹妹，所以做第二次gender reveal 時，問她是男還是女，她依然猜是女孩。其實老公在生大女兒之前，的確很希望有個兒子，但有了大女兒之後，老公真的覺得女兒很好，對爸爸又嗲又癡情又孝順，所以今胎無論是男生或女生都一樣開心。但也感恩上天賜給我們一個好字，賜我一個前世愛人。」她續指：「有些人問為何做幾次gender reveal，是因為家人多，所以分開幾次做。做這次gender reveal的時候，肚子5個月大，還有少少腰，現在6個月大，已經沒有腰了。」