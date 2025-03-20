許軼DIY零距離接觸回饋粉絲 預告下一首歌好快出

女子組合COLLAR成員Day許軼推出首支個人單曲《Wait A Second》，首度「單飛」的Day為隆重其事，昨日（19日）特意舉行「Wait A Second with Daypa」活動，邀請數十位粉絲一同DIY親手設計限量版Daypa 公仔，首次與粉絲零距離接觸，Day自言心情緊張又興奮，更表示下一首歌的Demo已出，呼籲粉絲們要密切期待！

與粉絲一起 設計 Daypa

《Wait A Second》對Day來說意義重大，歌曲承載着她多個的「第一次」，舉行「Wait A Second with Daypa」活動，也是Day第一次與粉絲一起DIY設計Daypa 公仔，她表示：「因為第一次出歌，加埋呢段時間有公仔潮，於是公司同事就諗可以舉辦一個活動，俾粉絲同我設計屬於自己嘅應援公仔，而呢個公仔就叫做Daypa，雖然有好多Fans Club都有佢哋嘅應援公仔，但今次好特別，係配合埋首歌。」

與粉絲零距離接觸

提到首次與粉絲零距離接觸，Day坦言心情有點緊張：「之前COLLAR有啲簽名會，都會同粉絲握手、簽名，但就未試過同Fans一齊參加workshop，好似朋友咁一齊DIY公仔，感覺再Close啲，有緊張感覺。」談到DIY公仔，Day自言有選擇困難症，所以製作公仔上需時較長：「我喜歡DIY手作，但就唔擅長，加上我有選擇困難，整呢隻公仔，我都用咗兩三個鐘頭，我見Fans佢哋整得靚過我好多。」