許靖韻大爆媽咪勁冧洪卓立 撮合二人合唱起化學作用 

洪卓立（Ken）和許靖韻（Angela）日前到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》訪問，上個月推出新歌《作賤》的Angela，找來Ken推出合唱版《作賤．矛盾》，而撮合二人合唱的竟然是Angela的媽咪。

Angela在訪問中透露自己主動邀請Ken合唱，兩人的歌聲更出奇的合襯，Ken表示：「我哋兩把聲好似好唔同，但合拼埋一齊，原來又好有化學作用。」Angela則自爆是她的媽咪促成兩人合唱，「因為我阿媽好鍾意佢，上次我音樂會邀請Ken做嘉賓，平時叫佢嚟後台影合照，佢會話唔使啦，但知道Ken喺到即刻話過嚟。（媽咪知道你同Ken合唱有咩感想？）佢覺得合唱版好聽過獨唱版。」