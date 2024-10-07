許靖韻客串店長遇豪氣fans 稱買下所有簽名產品

簽名會期間，Angela對fans的各種要求如擁抱、俾心、合照等，都一一滿足。最有趣的是有兩名fans把即影即有相機交給Angela，她以為fans想她自拍，正當她舉機自拍之際，兩名fans立即「糾正」，「你可唔可我哋影相呀？」原來是想Angela充當他們的攝影師，Angela隨即爆笑，兩名fans便站在印有Angela大頭的佈景板前，讓Angela幫她們拍照。

為了支持Angela，不少fans於concept store即場買下Angela設計的小背心及cap帽給她簽名；有年輕夫婦表示：「今日係我同老婆一周年紀念，我同老婆一齊嚟一齊影相。」有一家四口，爸爸為七歲女兒排隊「追星」；有女fans向Angela「表白」一番，「我十二歲開始聽你啲歌，鍾意咗你六年，今年十八歲，你已經佔據咗我生命之中三份一嘅時間。」

簽名會結束後，Angela移師到concept store上層「開工」客串店長，fans們亦緊緊尾隨，當日Angela主要力sell她的香水及香薰，正當她於產品上簽名時，有fans豪言大叫：「你簽幾多，我買幾多！」Angela笑言：「係咪真嘅？」隨後fans們立即爭相購買，Angela跟幫忙收錢的店員均應接不暇，最終產品全數售罄，Angela「帶貨」能力認真強勁。