許靖韻巡演頭站喊到尾站 開騷前照隊特色東莞燒鵝瀨

許靖韻（Angela）於今年四月在內地舉行巡迴音樂會， Angela在首場的廣州站已經爆喊，估不到日前的尾站東莞場，Angela又再爆喊，認真係「由頭喊到尾」。

Angela表示今場十分感動，因為這次跟觀眾距離十分接近，「近到坐第一行嘅觀眾講嘢都聽到，好難得個舞台同觀眾、歌迷咁近距離，大家成個感覺係同佢哋好close，佢哋每一個樣我都睇得好清楚。」亦因為這樣，所以當全場大合唱時，Angela感動得淚如雨下，「第一個感動位係唱《別為我好》，因為今次我除低咗一邊耳機，咁近距離，聽到佢哋唱歌聽得好清楚，《別為我好》同《謝謝對不起》佢哋一齊大合唱，同埋因為我冇諗過《情歌之後》都全場大合唱，嗰個大聲程度係大過《別為我好》，所以忍唔住喊咗出嚟。」