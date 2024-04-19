許靖韻新歌錄到好沮喪 MV挑戰穿旗袍拍足12小時

許靖韻（Angela）日前於廣州中山紀念堂展開巡迴音樂會，全場爆滿，其全新廣東作品《望年月》亦於昨日（18日）推出。Angela透露歌曲是於疫情時創作，「當時見到身邊好多朋友、或者朋友嘅朋友，都經歷緊一啲生離死別，所以就有咗《望年月》嘅歌詞、主題同諗法。」新歌有別於Angela以往的的曲風，這次帶有小調的玩味，亦是Angela一直想嘗試的曲風。

首次演繹小調，Angela坦言感到困難，「首先我把聲連講嘢都係比較大聲，唱呢種曲風嘅歌係要有一種好想釋放，但係又要忍住嘅一種感覺，對於我嚟講係最難處理，所以錄音嘅過程我係好沮喪，因為覺得自己唱唔好。」後來多得合作無間的監製廖志華「導航」，「阿華好好，同佢識咗好多年，佢亦都係睇住我大，成個過程佢係好鼓勵我，冇俾到壓力我，令我成個錄音過程都可以好做到自己之餘又唱到首歌嘅感覺。」