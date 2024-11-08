許靖韻新歌錄音靠容祖兒入戲 自爆有無數作賤自己戀愛經歷

許靖韻自爆有無數作戰自己戀愛的經歷 。

許靖韻（Angela）日前推出今年第三首廣東歌作品《作賤》，Angela表示歌曲靈感是從她一聽到這首歌的demo開始，「一聽到demo我個腦入面淨係出現咗一個『賤』字！哈哈，好賤！係一個好犯賤嘅感覺，喺感情裏面係飾演緊一個好卑微、犯賤嘅一方。」

Angela透露為了更加投入，錄音時一直聽着容祖兒的《出賣》幫助「入戲」，「我好鍾意呢首歌，而家個feel亦好中，雖然歌詞唔同，但成個意境就係呢個感覺，真係心慘絕人寰㗎。」問到在愛情中有否作賤自己的經歷，Angela笑言「經驗豐富」，「中學嘅時候冇乜錢，雖然我冇試過做幾份兼職買禮物俾對方，但我試過連續好多日捱肚餓、同人share lunch，儲錢買波鞋俾當時嘅初戀。另外一件作賤自己嘅經歷都係中學發生，我諗係比較細個先會失去理智咁樣瘋狂打好多次電話，就好似MV入面咁樣，瘋狂打好多次電話俾對方，呢一種都係比較卑微嘅感情狀態。」她繼續「滔滔不絕」分享，「同對方鬧交，每一次都係我認錯先，每一次分手都係我去氹番對方先，試過直程去對方屋企搵對方復合，而家諗返起嗰陣時都係作戰自己嘅經歷，哈哈。」

來到年尾，總結今年，Angela坦言過得十分充實，推出了三首歌曲、又舉行了巡迴音樂會、亦作出新嘗試跟品牌合作推出自家設計的服飾，「回望2024 ，真係覺得太快，我而家仲覺得好似過緊暑假。今年好開心有三首歌，亦都係自己鍾意嘅作品，雖然主題都係比較sad，但都係自己比較擅長嘅曲風。」她又透露今年在巡演上唱《琢磨》的時候，觀眾反應不錯，故有機會想再做一首偏搖滾小小的歌曲。