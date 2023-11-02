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娛樂
2023-11-02 23:03:13

許靖韻相隔四年開show 去餐廳慶功因一事變食外賣

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許靖韻相隔4年再開騷，心情非常興奮。

許靖韻（Angela）日前舉行《許靖韻情歌告白演唱會-佛山站》，四年冇開show，令久違了的歌迷更加熱情，兩個多小時的演唱會上不停瘋狂尖叫，Angela亦相當賣力，使出渾身解數，整晚唱了二十四首歌，又以鋼琴自彈自唱，而且再度挑戰她的「強項」跳唱環節回饋fans

整個演唱會分為五部份，Angela表示每一部份她跟團隊都放了自己喜歡的歌曲在其中，而且亦有意思。如第一部份是Angela於今年所參加的綜藝節目中所唱過的歌；第二部份是自彈自唱、自己創作的歌曲；第三部份則是「小背心」曾翻唱過的歌；第四部份主要是演唱屬於她自己的歌。

 

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許靖韻自彈自唱、自己創作的歌曲。

提到演唱會上特別編排了兩part跳唱，Angela坦言是想挑戰自己，「因為有三、四年冇喺現場跳舞，今年亦都喺參與咗嘅一個節目裏面多咗跳舞，所以希望可以呈現一個有進步嘅自己俾大家睇。」她謂最難是跟dancer夾舞的時間比較少，因為show前要到美國演出，到回來便又忘記了之前排好的舞步，「我俾自己今次跳唱六十分，因為我之前嘅舞台上一路跳一路唱咁多嘅部份係比較少，有四十分係可以再進步得好啲。」

問到演唱會的難忘事，Angela笑言是換衫部份。

問到演唱會的難忘事，Angela笑言是換衫部份，「我同同事之前有rehersal過換衫，係非常之匆忙，大家都係留晒汗、好緊張，因為得兩分幾鐘去換好一套衫，同埋今次啲衫都唔容易着，換衫之餘亦都要換髮型、換飾物，所以喺quick change部份我覺得係最大挑戰！」

除此之外，向來為食的Angela已一早部署好完show後要去餐廳食餐勁，她更興奮得在台上開心shareshow後所去的餐廳，誰不知渴望已久的願望「落空」，最後要返酒店食外賣，「當晚完show後我去到間餐廳，但發現好多歌迷已經坐咗喺度等我，應該坐咗十幾二十張枱哈哈，所以為免引起混亂、阻住舖頭做生意，最後我哋係買咗外賣返酒岾店食，但真係好多謝歌迷嘅支持，希望都帶到啲生意俾間舖頭啦，哈哈。」

許靖韻整晚唱了二十四首歌。

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