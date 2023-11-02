許靖韻相隔四年開show 去餐廳慶功因一事變食外賣

許靖韻（Angela）日前舉行《許靖韻情歌告白演唱會-佛山站》，四年冇開show，令久違了的歌迷更加熱情，兩個多小時的演唱會上不停瘋狂尖叫，Angela亦相當賣力，使出渾身解數，整晚唱了二十四首歌，又以鋼琴自彈自唱，而且再度挑戰她的「強項」跳唱環節回饋fans。 整個演唱會分為五部份，Angela表示每一部份她跟團隊都放了自己喜歡的歌曲在其中，而且亦有意思。如第一部份是Angela於今年所參加的綜藝節目中所唱過的歌；第二部份是自彈自唱、自己創作的歌曲；第三部份則是「小背心」曾翻唱過的歌；第四部份主要是演唱屬於她自己的歌。

提到演唱會上特別編排了兩part跳唱，Angela坦言是想挑戰自己，「因為有三、四年冇喺現場跳舞，今年亦都喺參與咗嘅一個節目裏面多咗跳舞，所以希望可以呈現一個有進步嘅自己俾大家睇。」她謂最難是跟dancer夾舞的時間比較少，因為show前要到美國演出，到回來便又忘記了之前排好的舞步，「我俾自己今次跳唱六十分，因為我之前嘅舞台上一路跳一路唱咁多嘅部份係比較少，有四十分係可以再進步得好啲。」