許靖韻聯乘小背心開賣 親自落舖宣傳迫滿fans

許靖韻（Angela）今年動作多多，除了早前完成廣州及肇慶首兩站的巡迴音樂會，最近她更踩入時裝界，跟服裝品牌「3MODE」合作，設計一系列屬於她的時尚服飾。昨日（20日）聯乘服裝正式上架，原本於北京為雜誌拍攝的Angela特別飛到廣州親自落舖宣傳，舖外迫滿fans，場面墟冚。

Angela穿上自己設計的粉紅色小背心現身店舖，實行當人肉生招牌。現場所見，除了不少女fans課金支持Angela，就連男fans都穿上由她設計的粉紅色tee及貨車帽，除此之外，亦有fans由美國三藩市、台灣、上海及長沙等，專程到廣州活動簽名，實行瞓身支持。 提到這次設計中最喜歡的單品，Angela謂自己十分喜歡穿小背心，所以這次設計方向都以小背心為主，「雖然自己另一個別名係『小背心』，其實自己好鍾意着小背心，平時着好多，特別係夏天，屋企真係有好多好多件小背心，所以我諗如果講我最鍾意嘅單品，就係粉紅色小背心。」

首次設計時裝，Angela全程投入，參與度極高，從Logo到衣服的衣辦都參與其中。她坦言最大困難是畫圖，「我自己畫工本身係好有限，所以好多想表達嘅嘢都好難，我用我僅餘嘅畫工去展示俾大家睇，再靠大家去想像。」由於畫功是「有限公司」，最後她向妹妹求救，「因為設計呢樣嘢我覺得係好需要畫得好靚，呢一方面我有搵咗細妹去幫手。」聯乘服裝首日開售，店外已大排長龍，Angela表示多謝大家支持，更乘機hard sell一番，「我覺得男女都可以買，女仔夏天點都要有小背心看吓門口，男仔都可以買俾女朋友嘛。」

對於穿衣之道，Angela認為是將自己最好的體形展示出來，「夠fit係我最大嘅要求，其實每個人嘅body shape都唔一樣，所以我覺得着衫最緊要第一係舒服，第二我覺得係夠fit，因為我曾經試過好肥，所以喺着衫方面都落咗好多苦工，希望望落去可以係再瘦啲俾人嘅感覺。」至於將來會否推出自己的品牌，她直言絕對有想過，同時亦知道非常艱難，而且曾向不少前輩取經，「希望可以藉住今次同呢個品牌嘅聯名，學習到一啲skills先。今次嘅聯名對於我嚟講好有幫助，因為令我更加清楚成個運作，會係我開展自己品牌嘅第一步。」