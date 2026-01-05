許靖韻舊愛「狗毛」羅啟聰涉毒被捕 落選《全民造星》攻內地曾獲G.E.M.鄧紫棋點名大讚

警方星期六(1月3日) 突擊搜查元朗山下路一村屋單位，搗破一製毒工場及毒品儲存倉，行動中檢獲約10公斤毒品及大批製毒工具，包括7.9公斤可卡因、1.2公斤冰毒、741 克霹靂可卡因、598克氯胺酮(K仔)，以及259粒依托咪酯(俗稱太空油)煙彈，市值約774萬港元。在警方的行動中拘捕兩名本地男子及一名內地女子，其中一人是曾參加ViuTV選秀節目《全民造星》的32歲藝人「狗毛」羅啟聰。

報稱歌手的羅啟聰出道前是業餘模特兒，他曾與英皇女歌手「小背心」許靖韻拍拖，二人合演2014年微電影《假真界世》撻着，羅啟聰與許靖韻在片中一吻定情，並戲假情真，而羅啟聰飾演角色因打架犯事入住更生宿舍，他更在鏡頭前背面全祼有露股場面，不過兩人拍拖3年多在2017年分手收場。

2018年，羅啟聰被唱片監製方樹梁發掘簽下合約，同年在選秀節目《全民造星》中成為85號參賽者，當時羅啟聰獲評判側田及Eric Kwok大讚他有音樂才華，翌年他與韓國女星秋和政推出合唱歌《原來真的愛上了》，到2020年又參加東方衛視選秀節目《中國夢之聲·下一站傳奇》，代表香港為踢館選手，表演時被評審導師G.E.M.鄧紫棋大讚，獲G.E.M.形容：「眼睛大大的，吉他也彈得好」，最後被另一位評審導師陳偉霆批評唱法有點過時，最終落選無法出線。直到2022年10月，羅啟聰參加了在廣東廣播電視台珠江頻道的比賽節目《粵語好聲音》，作為代表參賽香港選手，可惜演藝事業多年來也未見起色。