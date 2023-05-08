許靖韻開live向周興哲「示愛」 生日願望盼開演唱會

許靖韻（Angela）本月5日生日，久未開live的她趁生日、加上她有份參與的女團競賽節目《乘風2023》剛好於當日首播，於是她便於社交平台開live，趁機跟fans們互動一番。直播期間，台灣歌手周興哲亦有觀看，Angela更主動邀歌。 今年是Angela出道的第十年，她直言時間過得非常的快，笑言自己的幼稚跟二十歲時差不多，但更令她覺得是保持初心。她又提到於節目《乘風2023》自彈自唱周興哲的《怎麼了》後，得到原唱的留言點讚，坦言十分開心，更即時清唱《怎》的一段副歌及由周興哲作曲的《摯友》，毫不保留地展示對周興哲的「喜歡」。

隨後有網表示周興哲也正在觀看直播，Angela得知後十分驚訝，冷靜下來後，Angela便大膽的提出請求，「我好喜歡你這首歌，要表白一下，如果他在，我希望有生之年你可以寫一首歌給我，哈哈，不行，好害羞。我想再唱他的歌如果他在，哈哈，那我要把他的副歌都唱完。」隨後便再把《怎麼了》的副歌完整的再唱一次。唱完後，Angela意猶未盡繼續唱，「我還有一首歌超級喜歡就是《你好不好》，我要唱這首歌。」唱畢後，Angela表示十分感謝周興哲為她點讚，又來看她的直播，「希望之後會有一個跟他正式的合作。」 除此之外，她於直播期間還唱了《我喜歡的你》、《Perfect Strangers》及《情歌之後》，又透露今年在籌備新專輯，並希望可以舉行音樂會，「能夠參加《乘風2023》已經是一個非常好的開始，希望2023會過得更充實，然後我覺得2023是一個非常好的一年吧。」