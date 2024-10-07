許鞍華釜山電影節開大師班 盧鎮業 談善言為《虎毒不》宣傳

許鞍華於當地10月3日晚出席於《釜山國際電影節》舉辦名為「黃金時代的許鞍華」的大師班，當晚參加者眾多，座無虛席。許鞍華在講座中細說年輕時在倫敦修讀電影課程的點滴，以及分享她多年來拍攝的經驗與心得。對於今次獲電影節邀請在大師班分享，許鞍華表示十分榮幸，「很開心見到觀眾反應熱烈，踴躍發問，令到整個氣氛非常熱鬧。」

導演許鞍華、演員盧鎮業和談善言、監製莊澄等，隨文創產業發展處(文創處)與香港電影發展局，飛到《第29屆釜山國際電影節》，透過舉辦大師班及講座，增加香港電影業人員在海外曝光機會。

許鞍華續指今年是她第四次參加釜山國際電影節，亦樂見香港電影發展局邀請多名香港監製及演員出席電影節，對此做法她表示十分支持，望繼續能提供平台讓香港電影人拓展更多更廣的跨地域性合作。

憑參演《虎毒不》並獲邀入圍「新浪潮」競賽組別的談善言和盧鎮業，均表示電影能在影展期間作全球首映感到非常興奮。對於首次出席海外影展的談善言指出：「我很期待與韓國觀眾見面，希望藉此機會了解不同文化背景的觀眾對此電影的看法。《虎毒不》是一部很有意義的電影，是一套擁抱新手媽媽的電影，無論是作為媽媽或是身邊人看完電影後都會值得大家深思。」