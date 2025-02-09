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娛樂
2025-02-09 17:43:20

評論家選擇獎2025｜狄美摩亞再封后 《幕府將軍》奪最佳影集

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62歲的狄美頗現老態，但身形仍keeo到。」

62歲的狄美頗現老態，但身形仍keeo到。」

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影視界年度盛事第30屆評論家選擇獎(30th Critics’ Choice Awards)因加州山火影響，延至美國時間昨日(8)於洛杉磯舉行，頒獎禮分為電影和電視類別。剛奪金球獎影后的狄美摩亞(Demi Moore)，再憑電影《完美物質》(The Substance)封后，她領獎時表示：「現在還未實現，不代表不會實現，夢想總會成真。」選擇獎一直是奧斯卡指標，令狄美增奪奧斯卡影后機會。同樣地，影帝與金球獎一樣由《粗獷派建築師》(The Brutalist)的艾哲倫保迪(Adrien Brody)奪得。最佳男、女配角分別是《A Real Pain》的Kieran Culkin和《艾美利亞變奏曲》(Emilia Perez)Zoe Saldana)。最佳整體表現獎是《教宗選戰》(Conclave)。最佳導演是《魔法壞女巫》的Jon M. Chu

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憑2002年《鋼琴戰迪》贏得奧斯卡影帝的Kieran Culkin6，再拿下選擇獎影帝。

憑2002年《鋼琴戰迪》贏得奧斯卡影帝的Kieran Culkin6，再拿下選擇獎影帝。

真田廣之為日本演員爭回不少面子。

真田廣之為日本演員爭回不少面子。

《幕府》大贏家

Disney+影集《幕府將軍》絕對是去年最成功和受歡迎的作品，繼金球獎後再成為選擇獎大贏家，分別獲得最佳劇集(劇情類)、男主角(真田廣之)、男配角(淺野忠信)和女配角穗志萌香。繼艾美、金球獎後再奪視帝的真田廣之領時感謝日夜救援加州山火災民的消防員：「你們才是真英雄。」獲現場一片掌聲。最佳女主角是《律師無限耆》(Matlock)的嘉菲比絲(Kathy Bates)。最佳電視電影男、女主角是《企鵝》(The Penguin)的哥連費路(Colin Farrell)Cristin Milioti

《企鵝》男、女主角哥連費路和Cristin Milioti贏得最佳男、女主冉。

《企鵝》男、女主角哥連費路和Cristin Milioti贏得最佳男、女主冉。

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