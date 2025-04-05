試當真三子開直播解停運原因 游學修向hater道歉：係我自己作嘅孽

YouTube頻道「試當真」日前於愚人節突然宣布將於今年10月26日，停止運作。昨晚（4日）三位創辦人游學修、許賢與蘇致豪就進行直播，透露停運原因，高峰期吸引過萬觀眾收看。游學修先透露選擇4月1日交代解散的原因，除了是貫徹「試當真」的玩味，亦希望感覺不要太凝重，有一種緩衝的感覺，他續解釋停運原因不只一個：「但最主要原因是我們的身心健康。」游學修指自2020年開台以來完全沒時間停#不#下來，並長期處於高壓狀態，所以「真的有點想改變」。在這五年間，無論成員及環境都已經有很多變化，他們亦嘗試了很多不同的做法，最後藉着身心狀態，決定在五周年好頭好尾去結束。



至於，為何會提早半年宣布，主要是希望對觀眾及同事有個交代，大家都可以有時間去好好準，他更笑言他們下這個決定時有一個豁然開朗的心情，亦會好好珍惜這半年做得更好，若有同事想提早離開亦「非常OK」。至於藝人方面，因為涉及內部政策，所以不方便分享太多，但強調已與藝人有清晰溝通，他們一定會以藝人的利益行先。



許賢則指：「我們仍在生，仲呼吸緊……團隊是個概念，我們每一個都是有血有肉的人，我們是否幸福，做得辛不辛苦都很重要……可能有其他型式出現返也說不定，起碼我們仲在生。」他更指已經太耐沒有放假：「都幾癲，去到執笠先至得閒，第一次用觀眾的角度去睇。呢個就係營運令人窒息的地方。」而蘇豪則指：「呢幾年很不容易……原來去到Channel停運，才會有『從容』一刻。」



許賢又指自「試當真」宣布停運後，很多觀眾都只鬧游學修，他表示，「鬧就鬧晒我哋三個啦，唔應該鬧晒阿修，因為我同豪哥都係成年人，31、32歲，所以希望大家如果有不滿都三個一齊去鬧，唔好剩係鬧晒阿修。」最後，游學修表示近日收到很多批評的負面聲音，所以趁完結前，藉着這個機會向討厭他的hater 説：「我知道自己以前有啲表達方式唔係咁好，令到有#(d啲)#人好討厭我，好討厭試當真，我想為呢樣嘢同大家去say個sorry。近期開始覺得呢個係我自己作嘅孽，令到試當真長期承受好多負面說話。」他續指每次出現公關災難都話會慎言，「過去呢大半年我真係開始成長，覺得對得住自己，未來日子亦會#(就)#好自己去證明俾大家睇，所以我都想say個sorry，希望大家唔好因為我而去對試當真其他嘅人都有一個唔好嘅觀感，希望大家會支持試當真所有朋友。」

