試當真下架道歉 Ben Sir：對不起，笑X你 Anson Lo心情OK 出帖：婆婆媽媽施大愛

YouTube頻道試當真，以Anson Lo新歌《Hey Hey OK！》MV舞姿作忍笑測試，觸怒其fans引發退訂潮風波。試當真於是把該片下架，頻道的兩位主理人蘇豪及游學修，昨日更特別拍片解釋為何把該影片下架，更稱：「搞笑唔係大晒」。

香港粵語語言學者歐陽偉豪(Ben Sir)，昨日於facebook出帖，指「娛樂圈爲觀衆提供笑料，引觀衆發笑，藝人互相取笑，例如盧海鵬、廖偉雄模仿羅文、張國榮、徐小鳳逗觀衆發笑，從來沒需要向被模仿明星及其歌迷道歉。」Ben Sir又以自己個人經歷做例子，「我開親子講座，即場笑老母做老母，尚且都不用道歉。星嚟架(我講我自己)，道咩歉？再退十萬步，係都要道歉，點道呀？」他強調：「『對不起，笑X你』咁呀？」