試當真下架道歉 Ben Sir：對不起，笑X你 Anson Lo心情OK 出帖：婆婆媽媽施大愛

YouTube頻道試當真，以Anson Lo新歌《Hey Hey OK！》MV舞姿作忍笑測試，觸怒其fans引發退訂潮風波。試當真於是把該片下架，頻道的兩位主理人蘇豪及游學修，昨日更特別拍片解釋為何把該影片下架，更稱：「搞笑唔係大晒」。
香港粵語語言學者歐陽偉豪(Ben Sir)，昨日於facebook出帖，指「娛樂圈爲觀衆提供笑料，引觀衆發笑，藝人互相取笑，例如盧海鵬、廖偉雄模仿羅文、張國榮、徐小鳳逗觀衆發笑，從來沒需要向被模仿明星及其歌迷道歉。」Ben Sir又以自己個人經歷做例子，「我開親子講座，即場笑老母做老母，尚且都不用道歉。星嚟架(我講我自己)，道咩歉？再退十萬步，係都要道歉，點道呀？」他強調：「『對不起，笑X你』咁呀？」
如何定義心地唔好
Ben Sir又在留言區寫道：「而家係娛樂圈，唔係公民教育堂，唔係社區中心弱勢社群聚會，唔係醫院醫生對病人嘅溝通情境等。」有網民在其他討論區，就Ben Sir以上的言論稱：「笑x super tiger、燶奶就得，笑x人地十幾歲靚妹Chantel似馬蹄露又得，呢啲又唔見話心地唔好。」
生日出帖 教你追星
昨晚Anson Lo澳門出席活動，回應試當真把影片下架心情OK，又稱：「我嘅感受唔係最緊要。」今天生日的Ben Sir又再出帖：「我睇明星，係睇佢才氣，霸氣，傲氣，傲慢，唔係睇佢婆婆媽媽施展大愛，散發善良，同人性嘅光輝。要睇聖人，我會睇德蘭修女，同聖經人物。」Ben Sir連番出post，似乎對今次下架事件頗有意見。