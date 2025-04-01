試當真愚人節宣布10月停止運作 網民難分真與假

試當真今日中午上載成立時的「試當真(暫名)」招牌，以釘選(pinned message)形式發文寫道：「為貫徹本台風格，選擇在四月一日宣佈，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇。經過多番考慮和認真討論，試當真YouTube Channel決定將於2025年10月26日五週年停止運作。」

今日是4月1日愚人節，由向來作風「玩嘢」的試當真在社交平台發文，突發宣布將於今年10月26日，停止運作。

未來半年作最後衝刺

由游學修、許賢和蘇致豪創辦的試當真，於2020年10月18日開始營運，其他的常駐幕前成員包括林家熙（Locker）、岑珈其、陳苡臻(Jessica）、倪安慈及陳穎欣(Yanny)，成立時沿用舊有網絡創作團體「學舌鳥 Mocking Jer」、「CapTV擷電視」、「金剛crew」的班底，曾舉辧「校草校花選舉」。

發文強調，「我們希望有始有終，在未來半年作最後衝刺，好好享受認真創作，歡迎廣告客戶作最後支持。除了每週試映劇場及電影製作進行中，我們將舉辦《試當真喜劇大短片比賽》，發掘新人為網絡創作出一分力，歡迎任何人仕參加。與此同時，我們亦會開拍數集試玩毛，包括《墨魚遊戲2》，作為告別禮送給觀眾。」最後感謝網民支持，「感謝大家5年來一起試過認真，認真試過。多謝！」