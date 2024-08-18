試當真被指嘲笑Anson Lo 游學修蘇豪有回應

YouTube channel「試當真」推出新片「試運會《忍笑鐵人耐力賽》」，標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，要一眾參賽者看搞笑片段鬥忍笑，但當中竟然有MIRROR成員Anson Lo的新MV《Hey Hey OK!》，以Anson Lo作笑點，讓身為神徒的試當真會員嬲到退訂閱。 其後試當真將影片下架並發出發表道歉聲明，指一直為搞笑而努力拿捏界線，但今次明顯拿捏失當。惟「試當真」發聲明後，有網民認為「試當真」因被神徒「出征」而跪低，大感失望。今日凌晨，蘇豪及游學修於另一頻道「木工廠」就事件解話。

游學修沒有參與製作 蘇豪表示節目的構思是來自日本一個搞笑節目，有很多惡趣味笑點，自己亦一直想拍同類型的節目，於是日前推出這個忍笑比賽用來試水溫，但沒想到即刻滑鐵盧。蘇豪表示自己笑了很多條片，在廿多條當中加入了一條Anson Lo跳舞片，但自己當時沒有嘲笑成份。他稱游學修沒有參與製作「忍笑比賽」，只是其中一位參賽者，他認為這條影片放在會員區是沒有觸犯到任何禁忌，也不是想修害任何一個同業。

加Anson Lo影片只是鋪排 蘇豪說︰「佢係一個點樣嘅笑點呢？佢只係承接前兩條片嘅鋪排去製造一個反預期嘅效果，而去引大家笑。呢個笑點對於我，同埋留意到呢個精心鋪排嘅忍笑高手先會有效，只有會咁樣諗多重嘅人，先至會笑。」他又稱一個笑話之所以好笑，係因為其鋪排的預期，之後殺你一個措手不及，違反預期便會好笑，並強調製作時沒有fans口中所說的「心地唔善良」。 他坦言最後發現自己拿捏的不好，以為自己有信心可以拿捏到fans對這些可能會冒犯到他們的笑話的接受程度。

游學修不想事件再發酵 游學修表示試當真有必要回應事件，但自己一直沒有在網上回應，「其中一個原因係我一出聲會便會吸引更多人去討論，對Anson Lo、fans及很多人來說都沒有好處，自己也有學習不要凡事澄清。」他指標題「地獄程度MAX」是形容個別影片，但現在別人的po就予人覺得「試當真」是指Anson Lo是地獄。 再展開罵戰的不是試當真fans 他說︰「好多呢啲細節唔係可以用兩言三語就澄清得晒。只係覺得需要有一個proper嘅回覆，同埋我唔想再由我呢一方再去發酵。我哋係statement都好清楚『試當真』嘅睇法係咩嘢、檢討係咩嘢。如果後續大家再惡言相向，我會直接當個啲唔係我哋fans，我都希望人哋fans唔好當嗰啲係我fans，因為個statement好清晰唔認同試當真嘅回應、做法係真心，係你哋嘅事，你哋繼續去開戰係冇人得益。我唔當個啲係『試當真』嘅觀眾。」

網民批個別神徒太玻璃心 不過，有網民不認同游學修指如有人繼續跟別人的fans惡言相向，那些並不是「試當真」fans的說法。他們認為如果有神徒為此不滿退出訂閱「試當真」是他們的自由，「試當真」如今的做法卻予人感覺怕流失觀眾群而跪低。 不少人認為他們不用為此致歉，並指黎明唱歌走音、古天樂跳《今期流行》及普通話廣告，甚至近日郭富城的演唱會造型都經常被人拿出來笑，但他們的fans從未為此上網公審別人，網民再度批評神徒太過玻璃心。