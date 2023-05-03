試當真「校花校草選舉」季軍獲力捧出單曲 THAIMAY楊雅文以前空翻的勇氣闖樂壇

試當真旗下音樂廠牌Demo Records力捧新人泰妹THAIMAY（楊雅文）首支單曲《獅吼功》昨日(2日)正式推出，擁有泰國血統的THAIMAY，在朋友推薦下參加2022年「試當真校花校草選舉」並於網民票選下奪得季軍，甜美外型加上舞獅隊及競技啦啦隊隊員的身份，成為公司強勢勇闖樂壇的首位力捧新人。

集合港日韓創作班底

《獅吼功》為THAIMAY度身訂造，邀來韓國創作人Samuel Ku作曲、鍾說(鍾雪瑩)填詞，歌曲靈感來自她精通的的競技啦啦隊翻騰動作，透過新歌表達過去一年涉足演藝圈的急速轉變，她說：「娛樂圈比起自己認知嘅世界更廣闊同複雜，成日好驚自己講錯嘢、搞壞個形象。我知道公司同大家對我嘅期望，所以好努力學習做藝人。」雖然有時會感到苦惱困惑，反覆去想在做「自己」同符合「世界」之間如何取得平衡，但THAIMAY時刻以做前空翻的勇氣「忘記掉重力」，繼續向前翻騰，不會受大眾的框架局限，鼓起勇氣創造自己的遊樂場。

整首歌為以輕快的旋律呼應著「獅吼功」三個字， MV由日本寫真事務所聘用的著名香港攝影師兼導演Miss Bean執導、《全民造星III》Timo排舞，集合港日韓創作班底，盼望觀眾能夠記得THAIMAY的率真活潑性格。