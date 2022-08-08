試當真《校花校草2022 》30強名單最細14歲 全民IG投選20強《狂舞派3》皓嵐入圍

由「試當真」聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes合辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，已從上月底的51位入圍參選者中，經由「Fo毛」(NTR持有人)投票選出30強(包括15男及15女)，而第二輪投票從今日(8日)起開放給全港市民，只要到官方IG專頁(http://www.instagram.com/thenextera2022/)，在心水人選的官方校服照按「心❤️」，截止投票日為本周六(13日)。其間將進行兩輪試當真直播面試，分別為8月9日晚上8時的校草面試，以及8月11日晚上8時的校花面試。
運動員、孟加拉裔港片迷入圍
30位校花校草參賽者，年齡界乎14至24歲，最年幼是14歲的許雅媛(Janice)、陳穎悠及劉皓嵐(皓嵐)，而皓嵐曾參演電影《狂舞派3》及拍廣告，他在戲中的跳舞演出非常亮眼。在30強當中亦有運動員，包括有香港五人足球U17代表隊成員滕毅康(康)、前花式單車港隊成員陳諾弘(Gordon)，以及曾獲第20屆全港公開夜光龍錦標賽亞軍的楊雅文(泰妹)。
另外，參賽者當中亦不乏大學生，分別是香港中文大學法律系的21歲廖文蔚(Natalie)、香港科技大學工商管理學系的19歲王耀宏(Ivan)、香港大學英文教育學系的19歲陳欣欣(Abbie)等。而最特別是19歲就讀城市大學金融系的法拉比(阿 Bi)，其家人雖是孟加拉人，阿 Bi則是香港土生土長、自幼睇港劇港產片成長，夢想就是加入娛樂圈，。
名師培訓 兩個月真人騷
入圍的20位校花校草將於本月18日起，展開為期9個星期的真人騷拍攝，屆時20強將參與一連兩個月試當真、叱咤903商業二台、JFFT以及其他平台的節目與演出；同時，試當真會請來資深導演、影壇中流砥柱、著名音樂人、舞台劇演員等分享與教導與，讓20位校花校草按個人喜好各展所長。最終脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並參加度身訂造名師團隊培訓計劃，為正式出道作準備。