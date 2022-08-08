試當真《校花校草2022 》30強名單最細14歲 全民IG投選20強《狂舞派3》皓嵐入圍

運動員、孟加拉裔港片迷入圍

30位校花校草參賽者，年齡界乎14至24歲，最年幼是14歲的許雅媛(Janice)、陳穎悠及劉皓嵐(皓嵐)，而皓嵐曾參演電影《狂舞派3》及拍廣告，他在戲中的跳舞演出非常亮眼。在30強當中亦有運動員，包括有香港五人足球U17代表隊成員滕毅康(康)、前花式單車港隊成員陳諾弘(Gordon)，以及曾獲第20屆全港公開夜光龍錦標賽亞軍的楊雅文(泰妹)。

另外，參賽者當中亦不乏大學生，分別是香港中文大學法律系的21歲廖文蔚(Natalie)、香港科技大學工商管理學系的19歲王耀宏(Ivan)、香港大學英文教育學系的19歲陳欣欣(Abbie)等。而最特別是19歲就讀城市大學金融系的法拉比(阿 Bi)，其家人雖是孟加拉人，阿 Bi則是香港土生土長、自幼睇港劇港產片成長，夢想就是加入娛樂圈，。